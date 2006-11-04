به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نخستين استوديو شهرداري تهران با همكاري راديو تهران با عنوان استوديو صداي شهر با حضور دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران، حسن خجسته معاون صدا، سكينه احمدي مدير راديو تهران و اهالي مطبوعات در معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري افتتاح شد.

شهردار تهران در اين مراسم با اشاره به مناسبت سيزدهم آبان گفت: "يوم الله 13 آبان روزي مهم در تاريخ ايران است. امروز متعلق به حضرت امام (ره) است، چرا كه حضرت امام نقشي برجسته و اساسي در پيروزي انقلاب داشتند. امروز متعلق به شهداي دانش آموز، دانشجو، فرزند امام و شهيد فهميده است. من از زحمات خانم احمدي مدير راديو تهران قدرداني مي كنم، چرا كه توانستيم در اين روز خجسته اين استوديو را افتتاح كنيم."

وي ادامه داد: "زماني كه من اين توفيق را داشتم و در نيروي انتظامي مشغول به فعاليت بودم، دو مسئله را هميشه رعايت مي كردم و جزو اسرار بود. اول اطلاعات خصوصي مردم و دوم اطلاعات امنيتي. اما امروز در شهرداري هيچ اطلاعاتي وجود ندارد كه به مردم گفته نشود، حتي خود را موظف به دادن تمام اطلاعات مي دانم و ندادن اطلاعات را خلاف قانون و شرع مي دانم."

دكتر قاليباف خاطرنشان كرد: " دسترسي اطلاعات به طور مساوي براي همه مردم اصلي جدي است و استوديو صداي شهر بايد رسالت مهم خود را انجام دهد. رويكرد ما در شهرداري شهروندمداري است و اطلاعات را در اختيار مردم قرار مي دهيم و اين اطلاعات بايد به درستي ارائه شود و شهرداري بدون هيچ بهانه اي اين اخبار را در اختيار مجموعه قرار مي دهد. اعتمادسازي مهمترين سرمايه است و اين اعتماد را بايد مسئولان منتقل كنند، چرا كه اين اعتماد باعث ارتقا منزلت و تداوم كار شهرداري مي شود."

حسن خجسته معاون صدا با اشاره به اينكه رسانه سه رويكرد اصلي نسبت به مردم دارد، گفت: "اول، عدالت توزيعي اطلاعات. مردم حق دارند اطلاعات ضروري به آنها منتقل شود. دومين رويكرد تكميل اطلاعات اوليه است، چون ما در دوره تحولات هستيم و سوم، مردم بعد از اطلاعات تكميلي، اصلاح اطلاعات را لازم دارند. راه اندازي استوديو صداي شهر با همكاري شهرداري تهران و راديو تهران مي تواند مقدمه خوبي براي ارتباطات ديگر باشد."

سكينه احمدي مدير راديو تهران در اين مراسم اشاره كرد: "بي ترديد هر حركتي كه به سرانجام مي رسد از تلاش افراد بسياري نشات مي گيرد و اين قاعده براي راه اندازي استوديو صداي شهر نيز استثناء نبود و افراد زيادي براي اين استوديو زحمت كشيدند. مسلماً اگر كارشناسان فرهنگي، مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري تهران و مجموعه همكاران در راديو تهران نبود، اين حركت امروز انجام نمي شد."

وي ادامه داد: "ارائه اطلاعات مورد نياز شهروندان احساس مي شد. صداي شهر مي تواند پل ارتباطي بين مردم و مسوولان شهر باشد و اين مسئله امروز تحقق پيدا كرده است. استوديو صداي شهر نه صداي شهرداري و نه صداي يك برنامه راديويي است، بلكه صداي همكاري و صداي يك رسانه مردمي است كه همزبان شده اند. من از تمام همكاراني كه در اين پروژه شركت داشتند، قدرداني مي كنم."