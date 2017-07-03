به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران حادثه هشتم شوال را یکی از حوادث بسیار تلخ و ناگوار دانست که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و ریشه آن در جهل و جهالت و عدم وجود عقلانیت در شناخت از دین است.

وی گفت: یک فرقه و گروهی که برداشت‌های ناصواب و ناصحیح از اسلام داشتند با تخریب قبور ائمه اطهار(ع) لطمه جبران ناپذیری به اسلام و جامعه اسلامی وارد کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بررسی ریشه‌یابی علت بروز این حادثه تلخ اظهار کرد: قرآن کریم ریشه این نوع حرکت‌ها را حسادتی می‌داند که نسبت به پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت ایشان در دل و جان انسان‌های سبک مغز ریشه کرده است.

وی افزود: خداوند در آیه ۵۴ سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلی‏ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه...؛ نسبت به مردم و بر آنچه که خداوند از فضلش به آن‌ها بخشیده حسادت می‌ورزند». در اینجا مقصود از مردم، پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت ایشان است.

حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه خداوند حاکمیت بر دل‌ها را به پیامبر و اهل بیت ایشان تفضل کرده است، تأکید کرد: با وجود گذشت قرن‌های متمادی که از حضور فیزیکی پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت ایشان فاصله داریم اما دل‌ها و قلب‌های مومنان متوجه آن‌هاست. مردم به این بزرگواران محبت دارند و آن‌ها را الگوهای زندگی و دین می‌بینند. این مسئله برای افرادی که در جامعه جایگاهی ندارند و توجه مردم به آن‌ها کمتر است قابل تحمل نیست و آن‌ها نمی‌توانند ببینند که امت اسلامی به این بزرگواران عشق می‌ورزند.

وی افزود: این کوردلان برای این که در جامعه اسلامی برای خودشان موقعیت و جایگاه به دست بیاورند دست به اعمال ناشایست زدند که تخریب قبور ائمه اطهار(ع) یکی از آن‌هاست.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، آن‌ها قصد داشتند قبر مطهر رسول گرامی اسلام(ص) را نیز تخریب کنند که موفق نشدند.

بقعه و بارگاه بر قبور ائمه اطهار(ع) پرچم تبلیغ اسلام است

حجت‌الاسلام اسکندری گفت: آن‌ها کینه خودشان را با تخریب قبور نشان می‌دهند وگرنه وجود بقعه و بارگاه بر قبور ائمه اطهار(ع) نه اینکه هیچ منافاتی با دستورات دینی ندارد بلکه پرچم تبلیغ اسلام است. این قبور مطهر علامت و نشانه هستند اما انسان‌های سبک مغز، متحجر و جاهل کینه خودشان را نسبت به پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان و اسلام با تخریب این قبور نشان می‌دهند.

وی تأکید کرد: البته چه این بقعه و بارگاه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد صاحبان این قبور بر قلب انسان‌ها حکومت می‌کنند و راه را به مومنان نشان می‌دهند و آن‌ها را هدایت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم افزود: امروز پیامبر گرامی اسلام محور حرکت امت میلیاردی جهان اسلام است. امروز انسان‌های باهمت و اهل اندیشه از سخنان امام صادق(ع) الهام می‌گیرند و امام باقر(ع) محور حرکت علمی انسان‌های با اندیشه است.

وی ادامه داد: صحیفه سجادیه امام زین‌العابدین(ع) بین خلق و خدای عالم ارتباط برقرار می‌کند و امام حسن(ع) به عنوان سبط اکبر رسول الله(ص) و سرور جوانان اهل بهشت محبتش در قلب مسلمانان جهان است.

داعش چهره نورانی اسلام را آلوده کرده است

حجت‌الاسلام اسکندری گفت: تأسف از اینکه ساختمانی تخریب شود نیست بلکه تأسف از جهل و جهالتی است که دامن امت اسلامی را گرفته و افرادی به نام اسلام، جوامع اسلامی را تخریب می‌کنند و سر مسلمانان را از تنشان جدا می‌کنند. این افراد موجب شدند چهره خشن از اسلام در دنیا ارائه شود.

وی افزود: تأسف از اینجاست که گروه تکفیری داعش که اندیشه‌هایش ریشه در اندیشه وهابیت دارد - که بویی از اسلام نبرده‌اند - چهره نورانی اسلام را آلوده کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نجات جهان اسلام از توطئه‌های این کینه‌توزان را مرهون وحدت و همدلی شیعه و سنی دانست و گفت: اگر هشتم شوال یادآوری می‌شود برای این است که به یکدیگر هشدار دهیم که خطر تکفیری‌ها، وهابیت و داعش می‌تواند ضربه جبران ناپذیری بر پیکر اسلام وارد کنند. بنابراین همه با هم متحد شویم تا با این مفسدان که اسلام و پیامبر و اهل بیت را قبول ندارند و در دامن استکبار جهانی رشد یافته‌اند و پیاده نظام دشمنان اسلام هستند از راه پیشرفت اسلام برداشته شوند.