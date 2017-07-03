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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

وزیر دفاع قطر:

قطر کشوری نیست که به آسانی بلعیده شود/آماده دفاع هستیم

قطر کشوری نیست که به آسانی بلعیده شود/آماده دفاع هستیم

وزیر دفاع قطر از آمادگی کامل کشورش برای جنگ احتمالی که به این کشور تحمیل شود، خبر داد و هدف چهار کشور عربستان، بحرین، امارات و مصر را براندازی نظام این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، خالد العطیه وزیر دفاع قطر اعلام کرد که کشورش در صورت لزوم آماده دفاع است.

وی با اشاره به تلاش چهار کشور ضد قطر برای براندازی امیر قطر بیان کرد: امیدواریم که ما به مرحله دخالت نظامی نرسیم اما در آمادگی کامل هستیم. ما آماده دفاع از کشور و تاریخ خود هستیم.

وزیر دفاع قطر گفت: قطر کشوری که به راحتی بلعیده شود نیست. کشورهای همسایه به دنبال تغییر نظام در قطر هستند. این موضوعی واقعی است و فرضی نیست. شروطی که عربستان، امارات، بحرین و مصر تحمیل کرده اند تعدی به حاکمیت کشور است. قطر از پشت خنجر خورده است.

کد مطلب 4020674

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