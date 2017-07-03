قطر کشوری نیست که به آسانی بلعیده شود/آماده دفاع هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، خالد العطیه وزیر دفاع قطر اعلام کرد که کشورش در صورت لزوم آماده دفاع است.

وی با اشاره به تلاش چهار کشور ضد قطر برای براندازی امیر قطر بیان کرد: امیدواریم که ما به مرحله دخالت نظامی نرسیم اما در آمادگی کامل هستیم. ما آماده دفاع از کشور و تاریخ خود هستیم.

وزیر دفاع قطر گفت: قطر کشوری که به راحتی بلعیده شود نیست. کشورهای همسایه به دنبال تغییر نظام در قطر هستند. این موضوعی واقعی است و فرضی نیست. شروطی که عربستان، امارات، بحرین و مصر تحمیل کرده اند تعدی به حاکمیت کشور است. قطر از پشت خنجر خورده است.