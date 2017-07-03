کمپین «من حجاب را دوست دارم» و «راویان حجاب» در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جهانی حجاب و عفاف، برنامه های متعددی با توجه به اهمیت حجاب در جامعه برنامه عفاف و حجاب با شعار «حیاء، عفاف، حجاب، ندای فطرت، تعالی اجتماعی» همچون سال های گذشته، در سال جاری در شهرستان ورامین برگزار می‌شود.

به همین مناسبت گردهمایی و راهپیمایی با عنوان« صیانت از حریم خانواده» در تاریخ چهارشنبه ۲۱ تیرماه، ساعت ۱۹ از میدان امام حسین(ع) برگزار می‌شود و بانوان ورامینی با حضور خود و برگزاری هر چه با شکوه تر این راهپیمایی پیام عفاف و حجاب این شهر ولایی را فریاد خواهند زد.

راهپیمایان به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد و در مسیر راهپیمائی بسیج هنرمندان غرفه نقاشی کودکان راه اندازی کرده و کودکان با عروسک های محجبه خود حضور خواهند داشت.

جوانان و نوجوانان با دست نوشته و پوستر های مطالبه گرانه در گردهمائی شرکت کرده و در نهایت بیانیه عفاف و حجاب توسط همسر شهید مدافع حرم قرائت می شود و حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین نیز در جمع راهپیمایان سخنرانی خواهد کرد.

همایش متعدد عفاف و حجاب در تاریخ های ۱۷ تیرماه در پارک بانوان با سخنرانی خانم خزعلی، ۱۸ تیرماه در پارک زیتون با برنامه های جانبی پخش کلیپ، اجرای تئاتر، اجرا سرود توسط نوجوانان و پخش تراکت مربوط به زندگی عفیفانه و 20 تیرماه در گلزار شهدای گمنام توسط چهار حوزه فدک، رقیه، فاطمه و کوثر برپا می‌شود، در حاشیه تمام همایش ها از کارگاه های تولیدی جهت برگزاری غرفه های اقتصاد مقاومتی استفاده خواهد شد.

مانور فرهنگی عفاف و حجاب نیز از 17 تا 23 تیرماه در میدان های اصلی، مجتمع های تجاری، پارک ها، امام زاده ها، مغازه ها مکان های پرتردد، بازارهای روز در خیرآباد برگزار خواهد شد و اهداء کارت پستال توسط کودکان به افراد بی حجاب و اهداء گل به همراه کارت با مضمون تشکر توسط نوجوانان به افراد با حجاب از جمله برنامه های این مانورها است.

اجرا تریبون آزاد عفاف و حجاب در میادین اصلی شهر، اجرا جشنواره ورزشی و سلامت با حضور بانوان محجبه در پارک خانواده و 15 خرداد شهرستان ورامین و راه اندازی کمپین «من حجاب را دوست دارم» و کمپین «راویان حجاب» از دیگر برنامه های طرح ریزی شده برای هفته حجاب و عفاف شهرستان ورامین است.