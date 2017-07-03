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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۴

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین:

برق جان فرد میان سال را در ورامین گرفت

برق جان فرد میان سال را در ورامین گرفت

ورامین- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت: فرد میان سالی که در حین حفر چاه و استفاده از بالابر دچار برق گرفتگی شده بود، جان خود را از دست داد.

بهنام کرمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ساعاتی پیش حادثه سقوط یک حفار در چاه واقع در روستای «ایجدانک» بخش جواد آباد  به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. 

وی افزود: به منظور امدادرسانی به فرد محبوس در چاه، تیم نجات ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریع و به موقع در محل حادثه حضور پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وقوع حادثه در پی حفر چاه اظهارکرد: سریعا محل حادثه ایمن سازی و با ایجاد کارگاه بر روی دهانه چاه فرد محبوس، از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

کرمانی ادامه داد: آتش نشان‌ها برای امدادرسانی به این کارگر، پس از ایمن سازی محیط وارد چاه شده و این کارگر را از چاه خارج کردند. 

وی در خصوص وضعیت این کارگر پس از خروج از چاه بیان داشت: نیروهای آتش نشانی فرد محبوس را پس از خارج کردن از چاه تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: متاسفانه فرد میان سال که حدود ۴۰ سال سن داشت، در حین حفر چاه و استفاده از بالابر دچار برق گرفتگی شده بود و جان خود را از دست داد.

کد مطلب 4020696

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