برق جان فرد میان سال را در ورامین گرفت

بهنام کرمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ساعاتی پیش حادثه سقوط یک حفار در چاه واقع در روستای «ایجدانک» بخش جواد آباد به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: به منظور امدادرسانی به فرد محبوس در چاه، تیم نجات ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریع و به موقع در محل حادثه حضور پیدا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وقوع حادثه در پی حفر چاه اظهارکرد: سریعا محل حادثه ایمن سازی و با ایجاد کارگاه بر روی دهانه چاه فرد محبوس، از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد.

کرمانی ادامه داد: آتش نشان‌ها برای امدادرسانی به این کارگر، پس از ایمن سازی محیط وارد چاه شده و این کارگر را از چاه خارج کردند.

وی در خصوص وضعیت این کارگر پس از خروج از چاه بیان داشت: نیروهای آتش نشانی فرد محبوس را پس از خارج کردن از چاه تحویل عوامل اورژانس دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: متاسفانه فرد میان سال که حدود ۴۰ سال سن داشت، در حین حفر چاه و استفاده از بالابر دچار برق گرفتگی شده بود و جان خود را از دست داد.