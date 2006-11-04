به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، دومين جلسه از مجمع جهاني اقتصاد اسلامي به بررسي موضوعات پيش روي مسلمانان پرداخته و تلاش مي كنند كه در وضعيت اقتصادي مسلمانان جهان تحولي ايجاد كنند و در راستاي بهبود آن گام بردارند.

اين نشست سه روزه با عنوان " آزاد كردن نيروهاي بالقوه بازار" از سوي دولت پاكستان با همكاري بنياد مجمع جهاني اقتصاد اسلامي و مؤسسه رهبري و استراتژيك آسيا در مالزي برگزار مي شود.

انتظار مي رود فردا حدود 800 متفكر، تاجر، مقامات دولتي از 55 كشور اسلامي به همراه انديشمندان استراليا، كانادا، چين، قبرس، فرانسه، آلمان، هندوستان، فيليپين، آفريقاي جنوبي، سريلانكا، تركيه، بريتانيا و آمريكا در اين نشست شركت كنند.

عبدالله بداوي نخست وزير مالزي، عبدالله دوم پادشان اردن، احمد نظيف نخست وزير مصر، سوسيليو بامينگ يودويونو رئيس جمهوري اندونزي، بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا، گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان در اين همايش سخنراني خواهند كرد.

هدف اصلي از برگزاري اين نشست فراهم كردن سكويي براي تعامل مثبت و سالم ميان سران دولتها، تاجران و عموم مردم براي سود امت مسلمان سراسر دنيا است.

مجمع جهاني اقتصاد اسلامي پيشتر به مجمع تجاري سازمان كنفرانس اسلامي شهرت داشت كه در حاشيه دهمين اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي در اكتبر 2003 در مالزي تشكيل جلسه داد. سال بعد از آن دومين جلسه مجمع تجاري سازمان كنفرانس اسلامي در كوالالامپور تغيير نام آن را تصويب كرد.