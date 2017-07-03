استیضاح شهردار شهریار در دقیقه ۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استیضاح شهردار شهریار با ۷ رای موافق در جلسه امروز شورای اسلامی این شهر تصویب شد، تا فردا شهردار شهریار ساعت ۱۰ صبح در این جلسه حاضر شود.

بر اساس این گزارش، شهردار شهریار که توانسته بودجه ۸۰ میلیاردی سال ۹۲ این شهر را به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ برساند، تاکنون ۴ بار در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار، استیضاح شده است و فردا برای بار پنجم جلسه استیضاح را در دقیقه ۹۰ عمر شورای شهر چهارم تجربه خواهد کرد.

به هرحال، جابجایی مدیریت شهری، در مدت زمان باقی مانده، به نظر اغلب کارشناسان به صلاح این شهر نبوده و هزینه های بیشتری را تحمیل خواهد کرد، باید منتظر ماند و دید که فردا، چه اتفاقاتی در انتظار مدیریت شهری بزرگ و پر جمعیت مانند شهریار است.

۷ نفر از ۹ عضو منتخب شورای شهر پنجم شهریار، در چهارمین دوره شورای اسلامی این شهر نیز حضور دارند.