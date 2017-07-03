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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۸

در حاشیه برگزاری اجلاس گروه ۲۰ در آلمان انجام خواهد شد:

مذاکره پوتین و اردوغان درباره پروژه های مشترک و سوریه

مذاکره پوتین و اردوغان درباره پروژه های مشترک و سوریه

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه از قرار انجام مذاکرات میان اردوغان و پوتین در خصوص پروژه های مشترک میان روسیه و ترکیه و همچنین مساله سوریه در حاشیه برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰ در آلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «یوری یوشاکوف» دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه در کرملین از قرار انجام مذاکرات پوتین و اردوغان در خصوص پروژه های مشترک میان دو کشور و همچنین وضعیت سوریه در حاشیه برگزاری نشست سران «جی۲۰» که قرار است در هامبورگ آلمان برگزار شود خبر داد.

یوشاکوف گفت: در هامبورگ، روسای جمهور (روسیه و ترکیه) در خصوص پیشرفت پروژه اجرای «ترک استریم»، خط لوله گاز زیر دریای سیاه و ساخت نخستین نیروگاه هسته ای ترکیه با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

گفتنی است هزینه ساخت پروژه ساخت نیروگاه هسته ای «آق غیون» حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و شامل ساخت چهار واحد رآکتور تولید برق با قدرت ۴۸۰۰ مگاوات خواهد بود.

ترکیه معتقد است با راه اندازی این رآکتور می تواند ۶ الی ۷ درصد از برق مصرفی این کشور را تامین کند.

کد مطلب 4020744

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