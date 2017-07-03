مذاکره پوتین و اردوغان درباره پروژه های مشترک و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «یوری یوشاکوف» دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه در کرملین از قرار انجام مذاکرات پوتین و اردوغان در خصوص پروژه های مشترک میان دو کشور و همچنین وضعیت سوریه در حاشیه برگزاری نشست سران «جی۲۰» که قرار است در هامبورگ آلمان برگزار شود خبر داد.

یوشاکوف گفت: در هامبورگ، روسای جمهور (روسیه و ترکیه) در خصوص پیشرفت پروژه اجرای «ترک استریم»، خط لوله گاز زیر دریای سیاه و ساخت نخستین نیروگاه هسته ای ترکیه با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.

گفتنی است هزینه ساخت پروژه ساخت نیروگاه هسته ای «آق غیون» حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و شامل ساخت چهار واحد رآکتور تولید برق با قدرت ۴۸۰۰ مگاوات خواهد بود.

ترکیه معتقد است با راه اندازی این رآکتور می تواند ۶ الی ۷ درصد از برق مصرفی این کشور را تامین کند.