جدیدترین موضع گیری عادل الجبیر درباره قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست خبری با زیگمار گابریل همتای آلمانی اش گفت: ما اوضاع منطقه را بررسی کردیم و بر ضرورت توافق درباره توقف حمایت مالی قطر از تروریسم تاکید کردیم.

وی افزود: ما پاسخ قطر را قبل از اتخاذ اجرایی مناسب بررسی خواهیم کرد.

وزیر خارجه سعودی هدف از اقدامات ضد قطر را تغییر سیاست های زیانبار این کشور دانست.

شایان ذکر است که خالد العطیه وزیر دفاع قطر اعلام کرده بود که کشورش در صورت لزوم آماده دفاع است.

وی با اشاره به تلاش چهار کشور ضد قطر برای براندازی امیر قطر بیان کرده بود: امیدواریم که ما به مرحله دخالت نظامی نرسیم اما در آمادگی کامل هستیم. ما آماده دفاع از کشور و تاریخ خود هستیم.

وزیر دفاع قطر اعلام کرده بود: قطر کشوری که به راحتی بلعیده شود نیست. کشورهای همسایه به دنبال تغییر نظام در قطر هستند. این موضوعی واقعی است و فرضی نیست. شروطی که عربستان، امارات، بحرین و مصر تحمیل کرده اند تعدی به حاکمیت کشور است. قطر از پشت خنجر خورده است.

روز یکشنبه (دیروز) مهلت ۱۰ روزه عربستان، امارات، مصر و بحرین به قطر برای اجرای مطالبات این کشورها به پایان رسیده بود، با وجود اینکه دوحه اعلام کرد مطالبات کشورهای عربی را نمی پذیرد، امیر کویت از ۴ کشور خواست مهلت قطر را ۴۸ ساعت تمدید کنند که با موافقت این کشورها مواجه شد.