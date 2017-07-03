به گزارش خبرنگار مهر، مدد سمندری عصر دوشنبه در جلسه شورای سالمندان شهرستان اهر، با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید و دولت‌های گذشته همواره برای خدمت‌رسانی به مردم و خانواده‌های شهدا و ایثارگر تلاش می‌کند اظهار داشت: خدمت گذاری برای مردم در اولویت اول قرار دارد و با توجه به اینکه نهال جمهوری اسلامی که با خون پاک شهیدان امروز به درختی تنومند تبدیل‌شده برای سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی همه باید تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه جامعه ایران و به‌تبع آن جمعیت شهرستان اهر رو به سالمندی پیش می‌رود، افزود: متأسفانه روز به روز جمعیت شهرستان اهر و روستاها پیر می‌شوند که نیازمند حمایت هستند.

معاون فرماندار اهر ادامه داد: بر اساس آخرین سرشماری جمعیت شهرستان اهر به بیش از ۱۳۵ هزار نفر رسیده که از این تعداد نزدیک به ۱۰۲ هزار نفر در شهر ساکن هستند و شاید بتوان گفت که ۹۰ درصد جمعیت پیر و سالخورده این شهرستان در شهر اهر سکونت دارند و همه آن‌ها نیاز به حمایت مادی، معنوی و اجتماعی دارند.

ضرورت مناسب سازی معابر شهری برای سالمندان

سمندری با تأکید بر اینکه بیشتری جمعیت سالمند شهر اهر در مناطق حاشیه‌ای ساکن هستند، گفت: مناطق حاشیه‌نشین، پارک‌ها و سایر محل‌هایی که سالمندان وقت خود را در آن مکان‌ها سپری می‌کنند باید شهرداری اهر با مناسب‌سازی محیط خدمات ارزشمندی به سالمندان و افراد سالخورده و پیر ارائه دهد.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه در گذشته بانک‌ها با افراد سالمند که گاهاً سواد استفاده از دستگاه‌های خودپرداز را نداشتند مجبور به استفاده از این دستگاه‌ها می‌کردند، بیان داشت: اغلب سالمندان توانایی استفاده از دستگاه‌های خودپرداز را ندارند و برداشت وجه نقد برای این افراد از طریق دفترچه مقدور است امیدواریم بانک‌ها بیش از پیش در این زمینه حال سالمندان را مراعات کنند.

معاون فرماندار اهر با اشاره به اینکه پارک محله ۷۲ دستگاه شهر اهر نیازمند ساماندهی و مناسب‌سازی محیط برای استفاده اهالی است، خاطرنشان کرد: فضای سبز برخی از مناطق شهر اهر وضعیت خوبی ندارد و اگر بخواهیم خدمات مطلوبی به مردم و علی‌الخصوص سالمندان ارائه دهیم بایستی فضاهای سبز را ساماندهی کنیم تا مردم بتوانند از این فضاها در فصل تابستان بهره‌مند شوند.

شهرداری اهر برای رفاه حال سالمندان آماده همکاری است

معاون عمرانی و شهرسازی شهردار اهر نیز در این جلسه از احداث پارک محله‌ای در منطقه جاده آذغان شهر اهر خبر داد، گفت: پارک محله‌ای در منطقه جاده آذغان شهر اهر به جهت رفاه حال سالمندان و مردم این منطقه احداث کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهر این پروژه را به اتمام برسانیم.

محمد سرقینی اظهار داشت: بیشترین خواسته افراد سالمند و سالخورده از شهرداری اهر تعیین محل‌هایی برای سپری کردن اوقات خود با همفکران و دوستان بوده و از این‌که شماری از سالمندان به لحاظ سکونت در مناطق حاشیه‌نشین و بعد مصافت با پارک‌ها ناراضی هستند.

معاون عمرانی و شهرسازی شهردار اهر با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته نصب صندلی‌ها در سطح شهر اهر در جهت مناسب‌سازی محیط شهی برای سالمندان بوده است، افزود: صندلی‌هایی که در پیاده‌روهای سطح شهر اهر نصب‌شده تاکنون توانسته بخشی از مشکلات سالمندان را رفع کند و حتی از این صندلی‌ها در مقابل اغلب مساجد نیز نصب‌کرده‌ایم که واقعاً برای این قشر نیاز است.

وی ادامه داد: نصب صندلی‌ها در سطح شهر با این‌که کمترین کاری است که برای سالمندان انجام داده‌ایم ولی تاکنون مفید واقع‌شده و اگر باز هم نیاز باشد از این صندلی‌ها موجود داریم که می‌توانیم در مناطقی که نیاز است استفاده کنیم و در عین حال هر خدمتی که می‌تواند در رفع مشکلات سالمندان تأثیر داشته باشد دریغ نخواهیم کرد.

سرقینی از احداث پارک محله‌ای در منطقه جاده آذغان شهر اهر خبر داد، گفت: پارک محله‌ای در منطقه جاده آذغان شهر اهر به جهت رفاه حال سالمندان و مردم این منطقه احداث کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهر این پروژه را به اتمام برسانیم.

معاون عمرانی و شهرسازی شهردار اهر با تأکید بر اینکه آلاچیق‌هایی در ورودی‌های شهر اهر در راستای رفاه حال شهروندان و سالمندان آن مناطق ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این فضای سبز مقابل دادگستری اهر ساماندهی شده و به لحاظ مراجعه مردم به دادگستری نیمکت‌هایی نیز در این مکان نصب خواهد شد.

وی تأکید کرد: به دلیل این‌که با مشکل آب مواجه هستیم ایجاد فضای سبز در سطح شهر برای شهرداری اهر کمی دشوار به نظر می‌رسد ولی حداقل با ساماندهی محل‌هایی که شهرداری بر آن مالکیت دارد حتی با جدول کاری، درخت‌کاری و نصب نیمکت می‌توان محلی برای سپری کردن اوقات سالمندان فراهم کرد.