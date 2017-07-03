اجرای طرح بررسی زندگی سالمندان در اهر

لیلا اکبرزاده اهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود ۹.۷ درصد جمعیت شهرستان اهر را سالمندان تشکیل می‌دهند که بر اساس آخرین سرشماری سال گذشته چیزی در حدود ۱۴ هزار نفر از جمعیت این شهرستان سالمند هستند که از این تعداد ۳۵۰ نفر از سالمندان تحت پوشش بهزیستی بوده و برای آن‌ها خدمات توان‌بخشی و حمایتی ارائه می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر از اجرای طرح بررسی زندگی سالمندان در برخی از منطقه این شهرستان خبر داد، ادامه داد: هدف از اجرای این طرح آگاه‌سازی خانواده‌ها نسبت به مسائل و مشکلات سالمندان، ارتقاء کیفیت سالمندان، داشتن سالمند سالم، توانا و فعال، بالا بردن سطح آگاهی سالمندان، برخورداری افراد سالمند از یک زندگی سالم و اجرای برنامه‌های توان‌بخشی، آموزشی و فرهنگی بر اساس شاخص‌های زندگی سالم سالمندان بوده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح بررسی زندگی سالمندان در شهرستان اهر یک‌صد نفر سالمند شناسایی‌شده که از این تعداد ۶۵ نفر زن و ۳۵ نفر مرد بودند و نیازهای اولیه این سالمندان مورد بررسی قرار گرفته است و از همین یک‌صد نفر ۲۵ نفر که نیازمند خدمات توان‌بخشی و بهزیستی بودند برای آن‌ها پرونده تشکیل داده‌ایم.

اکبرزاده با اشاره به اینکه ۵۴ نفر از سالمندان انتخاب‌شده در این طرح تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اهر هستند، گفت: مابقی سالمندان نیز تحت پوشش بهزیستی و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بودند و برای خانواده‌های این سالمندان چهار مورد کارگاه آموزشی در ارتباط با طرح تکریم سالمندان و نحوه برخورد با آن‌ها ارائه و همچنین برای ۷۵ سالمند نیز آموزش‌هایی در زمینه خود مراقبتی، تغذیه سالم و علائم اولیه برخی بیماری‌ها طی کلاس‌های آموزشی ارائه‌شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اهر اضافه کرد: سالمندان شناسایی‌شده در طرح بررسی زندگی سالمندان از عدم مناسب‌سازی محیط شهری گلایه‌مند بودند و همچنین از نبود محلی برای تفریح ابراز نارضایتی کرده‌اند متأسفانه آن‌طور که باید و شاید به مشکلات سالمندان رسیدگی می‌شد تاکنون انجام نپذیرفته است.