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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۲

۹ زخمی در برخورد یک خودرو به عابران پیاده در بوستون آمریکا

۹ زخمی در برخورد یک خودرو به عابران پیاده در بوستون آمریکا

پلیس ایالت ماساچوست آمریکا اعلام کرد که در پی انحراف یک خودرو و برخورد با گروهی از عابران پیاده در شرق شهر «بوستون»، ۹ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «بوستون گِلوب»، پلیس ایالتی ماساچوست آمریکا اعلام کرد که در شرق شهر «بوستون» آمریکا یک خودرو پس از منحرف شدن از مسیر اصلی با گروهی از عابران پیاده برخورد کرد که در پی این حادثه، دست کم ۹ تن زخمی شدند.

این حادثه در خیابان پورتر و در نزدیکی ایستگاه تاکسی فرودگاه بین المللی «لوگان» روی داد.

اداره پلیس ماساچوست در یک پیام توئیتری اعلام کرد که نیروهای پلیس هم اکنون در محل حادثه حضور دارند.

یک مقام ضابط قانون و مطلع از این حادثه، اعلام کرد که احتمالاً این حادثه یک حمله تروریستی نبوده است.

راننده خودروی مذکور یک مرد ۵۶ ساله است که پس از حادثه مورد بازجویی نیروهای پلیس قرار گرفت.

پلیس ایالتی ماساچوست اعلام کرد که میزان جراحات وارده به مصدومان این حادثه متفاوت است. مصدومان به چندین بیمارستان منتقل شده اند.

پلیس بوستون، آتش نشانها و نیروهای اورژانس نیز در محل حادثه حضور دارند.

کد مطلب 4020784

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