به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه انتخابی وزن ۸۴ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی جوانان برای تعیین کشتی‌گیر منتخب اعزامی به رقابتهای جهانی فنلاند، روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران و همزمان با رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی بزرگسالان برگزار می شود. بدین ترتیب آرمان علیزاده (خوزستان) و مهدی بالی (مازندران) به عنوان مدعیان این وزن به مصاف هم می روند.

بر این اساس مراسم وزن کشی مدعیان ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰ روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه و مسابقات نیز ساعت ۹ روز پنج شنبه ۱۵ تیرماه برگزار خواهد شد.

همچنین دو کشتی‌گیر حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت ها خواهند داشت و کشتی‌گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده شود، نفر برتر رقابت انتخابی خواهد بود.