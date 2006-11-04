پرسش مهر بايد هر سال بهتر از سال گذشته برگزار شود / با جوانان پاك و خلاق مي توان قله ها را فتح كرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در مراسم تجليل از برگزيدگان فراخوان سراسري پرسش مهر با بيان اينكه امروز در ميان رويش هاي سبز، خلاقيت ها و هنرنمايي هاي جوانان و نوجوانان عزيز و فرهنگيان گرانقدر هستم، گفت: پرسش مهر بايد هر سال بهتر از سال گذشته برگزار شود و به همكاران در آموزش و پرورش توصيه مي كنم كه بايد به سمت يك نظام آموزشي خلاق و نشاط آفرين حركت كنيم كه در رويش و محتوا بهترين باشد.

وي افزود: وقتي در آموزش و پرورش چنين قلم هاي توانا و انديشه هاي بلندي وجود دارد و براي يك مسابقه يك ميليون و 650 هزار نفر از دانش آموزان و فرهنگيان وارد اين مسابقه شدند آيا نمي شود از اين استعداد و توانمندي در تبيين محتوا و روش هاي آموزشي استفاده كرد.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه امروز خزانه بزرگ آموزش و پرورش ما يك ذخيره بزرگ و بي پايان است گفت: بايد به اين خزانه فرصت جوشش داد و هر كس امروز در دنيا برجسته مي شود حاصل تلاش و ذهن پوياي معلم و پرورش يافته مدرسه است.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث عدالت تصريح كرد: عدالت جزو سرفصل و قله هاي آرماني همه انبياست زيرا انبيا دو ماموريت داشته اند. اول دعوت به توحيد و بعد اجراي عدالت.

وي تضمين دوام، نشاط ، رشد ، تعالي و امنيت جامعه بشري را اجراي عدالت خواند و گفت: بدون عدالت زندگي كردن هيچ لطفي ندارد و كساني ماندگار هستند كه در راه اجراي عدالت و برپايي توحيد تلاش كردند.

احمدي نژاد با بيان اينكه عدالت بدون امام منتظر و انسان كامل مفهومي ندارد افزود: عدالت كامل يعني زيبايي مطلق و تجلي زيبايي در زماني است كه عدالت بطور كامل محقق مي شود.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه فضاي مدرسه بايد فضايي پرنشاط باشد تصريح كرد: يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار نفر در زمينه پرسش مهر تلاش كردند و اگر محدوديت تعداد گذاشته نمي شد قريب به اتفاق اين تعداد نمونه بودند.

وي افزود: تمام اين افراد پيروز هستند و هر كس در راه ساختن كشور تلاش صادقانه كند پيروز و موفق است.

رئيس جمهوربا بيان اينكه نبض نشاط كشور در جامعه فرهنگي مي تپد گفت:فضاي آموزشي وقتي با نابساماني مواجه شود جاي نشاط باقي نمي ماند و جامعه فرهنگيان بايد بانشاط باشد تا كل كشور نشاط پيدا كند.

وي افزود: فضاي مدرسه بايد نشاط پيدا كند. ما آدم خمود ، بي حال و كسل نمي خواهيم.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه هيچ وقت ملت ايران يك ملت دست دوم نبوده است بيان داشت: دانش آموزان بايد بدانند كه هم شما و هم ملت ايران جزو عزيزترين ملتها و پرچمدار عالم هستيد و جز در 150 سال اخير به خاطر عده اي سردمداران فاسد هيچگاه ملت ايران يك ملت دست دوم نبوده است و در تمام موارد و ارزشهاي برجسته انساني و الهي ايرانيان پيشتاز بوده اند.

وي افزود: امروز ما در معرض تقاضاهاي فراوان از تمام دنيا هستيم. بسياري از دانش آموزان از بسياري از كشورها و بالاخص آمريكا براي ما نامه نوشتند و خواستار نظرات ملت ايران شدند. رسانه ها ، خبرنگاران و انديشمندان جهان در صف ايستاده اند تا نظرات ملت ايران را بدانند و ما بايد كشورمان را بسازيم و به عنوان الگو به دنيا معرفي كنيم.

رئيس جمهور تصريح كرد: عليرغم تمام ناجوانمردي هايي كه در سال 150 سال گذشته استعمار بر ضد ملت ما روا داشت امروز ما مي توانيم به قله هاي پيشرفت برسيم و رسيدن به قله ها شدني است.

وي افزود: با اين جوانان پاك، مومن و خلاق مي توان قله ها را فتح كرد. پاكي ، ايمان به خدا ، تلاش و ايستادگي رمز پيروزي است.

احمدي نژاد تاكيد: يقين دارم نسل سوم ما به مراتب باهوش تر ، مصمم تر، مومن تر و مقاوم تر از نسل اول است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به جامعه فرهنگي كشور تاكيد كرد: بچه اي كه وارد مدرسه مي شود بايد در اولين برخورد با يك شخص فرهنگي متحول شود و بايد محيط مدرسه را درست كنيم. امروز جامعه فرهنگي ما مي سوزد و مي سازد ولي بايد گفت معلمي يك عشق است.

رئيس جمهور در ادامه سخنان خود خطابه به وزير آموزش و پرورش گفت: براي مدارس بايد فضاهاي تفريحي مناسب ايجاد كنيم و برنامه هاي درسي و اردويي مناسبي را تدوين كنيم. ورزش را در مدارس جدي بگيريم و با هماهنگي با سازمان تربيت بدني زمان خاصي را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهيم.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود درباره نقش بانوان در جامعه افزود: اين خانمها هستند كه نسل ها را تربيت مي كنند و ماموريت آنها بسيار سخت است كه اگر اين ماموريت به دست آقايان باشد كار خراب خواهد شد.

وي در خاتمه با انتقاد از از برخي افراد اظهار داشت: وقتي يك حرف عميق علمي در كشور زده مي شود يك عده آدمهاي دم دستي هستند كه معني حرف را هضم نمي كنند و نمي فهمند و تنها گوينده را تخطئه مي كنند.

احمدي نژاد همچنين به 479 نفر از برگزيدگان فراخوان پرسش مهر، با يك همراه قول حج عمره مفرده داد و از وزير آموزش و پروش خواست براي تمام يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار نفر يك نامه تشكرآميز و يك هديه ارسال كند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم تجليل از برگزيدگان فراخوان سراسري پرسش مهر با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در محل نهاد رياست جمهور برگزار شد.

بر اساس اين گزارش پيش از سخنان رئيس جمهور محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش در گزارشي از روند بررسي پروسه پرسش مهر پرداخت.

وي تعداد فرهنگيان شركت كننده در اين پرسش را 147 هزار و 302 نفر ذكر كرد و تعداد كل دانش آموزان را يك ميليون و 511 هزار و 953 نفر كه معادل 18 درصد كل دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه هستند، ذكر كرد.

وزير آموزش و پرورش در ادامه با بيان اينكه شش هزار و 22 اثر به مرحله كشوري راه پيدا كرده اند گفت: از اين تعداد 479 نفر برگزيده اصلي اين دوره از مسابقات بودند.

اسامي برگزيدگان فراخوان سراسري پرسش مهر امسال به شرح زيراست:

نفرات اول: خانم فاطمه جبل عاملي از اصفهان ، كلثوم دارابي از ايلام، مهسا ملك پور از چهار محال و بختياري، فرشته كريمي از خراسان رضوي، پگاه دهقان از آزاد از شهرستانهاي تهران، رويا عباسي از قم، اسرا محمدي از كردستان، سيده صغري علوي از مازندران، مرضيه مرتضوي از مدارس عشايري.

نفرات دوم: سيد هادي موسوي از خوزستان، عاليه دهمرده از سيستان و بلوچستان ، الهه نيكخواه از كرمان، طيبه اميري از كهكيلويه و بويراحمد، سورش ابراهيمي از گلستان، فاطمه قادري از استان مركزي ، زهرا حاجي زاده از يزد.

برگزيدگان: محمد رمضاني از آذربايجان شرقي، قاسم لطفي از اردبي، محمد قاسمي از بوشهر، ماريا احمدي از خراسان شمالي، حميده محمدزاده از خراسان جنوبي، الفت عزيز از زنجان، زهرا صباغيان از سمنان ، محمد هادي دانش از تهران، محمد تقي پور از فارس ، بهروز حاجي بابايي از قزوين، محمد جعفر نجفي از كرمانشاه، عليرضا حسين پور از گيلان ، سعيد شاهوردي از لرستان، علي شهبازي از همدان ، مژده اقبال جوادي از مدارس استثنايي.