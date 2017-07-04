۶۹ درصد داوطلبان کنکور کارت گرفتند/ فرداشب آخرین مهلت دریافت کارت

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۶ در صبح و بعدازظهر پنج­شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ برگزار می شود و داوطلبان تا چهارشنبه ۱۴ تیر فرصت دارند پرینت کارت آزمون خود را دریافت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از تعداد بیش از ۹۳۰ هزار داوطلب کنکور سراسری ۹۶ تا صبح امروز سه شنبه تعداد ۶۵۰ هزار و ۱۳۵ داوطلب معادل ۶۹.۸۹ درصد افراد پرینت کارت خود را از سایت سازمان سنجش دریافت کردند.

وی گفت: داوطلبان تا چهارشنبه ۱۴ تیر فرصت دارند به سایت سازمان سنحش مراجعه و با وارد کردن سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری (۱۶ رقمی) و نام خانوادگی و کدملی و سریال شماره شناسنامه نسبت به دریافت کارت پرینت در آزمون اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۹۳۰ هزار و ۲۰۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۵۴۸ هزار و ۴۳۴ نفر زن و ۳۸۱ هزار و ۷۷۴ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۸.۹۶ درصد زن و ۴۱.۰۴ درصد مرد هستند و با توجه به آمار علاقمندی داوطلبان در گروه های آزمایشی و آمار نهایی داوطلبان، تعداد یک میلیون و ۹۳ هزار و ۷۱۷ کارت برای داوطلبان صادر شده که از این میان، تعداد ۶۵۷ هزار و ۸۸۳ کارت برای خواهران و ۴۳۵ هزار و ۸۳۴ کارت برای برادران صادر شده است و آزمون سراسری سال ۹۶ با این آمار برگزار می شود.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه­ های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنج­شنبه ۱۵ تیر، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج­شنبه ۱۵ تیر، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر در ۳۷۲ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.

کارت های‌ شرکت در آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۶ براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی پایگاه اطلاع­ رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» این اطلاعیه به حوزه­ های رفع نقص کارت مندرج در جدول مربوطه مراجعه کنند.

داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروه های آزمایشی دوم و سوم (گروه­ های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام کنند.

داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به این روش اقدام و بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار و ارائه آن الزامی است. تمامی داوطلبان باید پرینت کارت شرکت در آزمون را دریافت کنند.

داوطلبانی که پس از مشاهده پرینت با نقص در کارت آزمون سراسری خود مواجه می شوند باید از امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه به باجه های رفع نقص که آدرس آن در سایت سازمان سنجش درج شده، مراجعه کنند.

تذکر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، و یا کد پیگیری ثبت­ نام اقدام کنند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه نکنند.

این امکان برای داوطلبانی فراهم شده است که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. داوطلبانی که اطلاعات خود را مفقود کرده اند با عضویت در این سیستم می توانند اطلاعات خود را بازیابی کنند.