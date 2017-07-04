مدیران از ظرفیت های استان زنجان استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در نشست مشترک با معاونین و مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان، از مدیران استان خواست تا با جدیت به کار خود ادامه دهند و با افزایش شعاع و افق دید و گسترش وسعت نظر، از ظرفیت های فراوان موجود در استان در راستای توسعه و پیشرفت استان زنجان استفاده کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخاباتی باشکوه و بزرگ از سوی وزارت کشور در ۲۹ اردیبهشت سال‌جاری، اظهار کرد: این رویداد عظیم با تلاش های نظام جمهوری اسلامی، دولت و وزارت کشور رقم خورد تا دنیا بار دیگر حضور حماسی ملت ایران در صحنه را شاهد باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه باید تلخی ها و زشتی های انتخابات فراموش شود، افزود: مدیران و فرمانداران باید پس از این، دغدغه های انتخابات را از ذهن خود بیرون کنند و با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و آغاز کار دولت دوازدهم، با جدیت به کار خود در راستای توسعه و پیشرفت استان بپردازند.

درویش امیری با بیان اینکه همه افکار و سلائق مختلف سیاسی، حضوری پرشور در انتخابات داشتند، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مردم ایران در سال های اخیر برخی اتفاقات ناگوار همچون پرونده های اختلاس در نظام اداری کشور و سوء استفاده افرادی نظیر بابک زنجانی، غوغاسالاری در موضوع حقوق های نجومی و کشمکش های پرونده های کثیف اقتصادی را شاهد بوده اند که در تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها نیز مطرح شد، ولی این حوادث نتوانست در ملت بزرگ ایران زمینه یأس و ناامیدی را فراهم آوَرَد و مردم همچنان حضور چشمگیری در پای صندوق های رای داشتند.

وی مشارکت ۷۶ درصدی مردم در انتخابات را از زیبایی ها و شیرینی هایی برشمرد که ملت ایران به رخ جهانیان کشید و یادآور شد: همه ملت ایران، به ویژه دولتمردان، سیاستمداران و کارکنان مجموعه وزارت کشور و دولت باید قدردان تلاش های رهبر معظم انقلاب باشند که زمینه حضور تمامی سلائق و تفکرات سیاسی در عرصه رقابت های انتخاباتی را فراهم نموده و مردم را همواره به مشارکت حداکثری در انتخابات فراخواندند.

استاندار زنجان کنار گذاشتن کینه، لجبازی و بداخلاقی های دوره تبلیغات انتخاباتی از سوی جناح های مختلف سیاسی را خواستار شد و افزود: مهم این است که در ۲۹ اردیبهشت، نام ایران درخشید و ایرانیان در سراسر جهان کارنامه درخشانی از حضور و عملکرد خود برجای گذاشتند.

درویش امیری ادامه داد: انتظار نمی رفت شکوه این حرکت عظیم ملی در انتخابات با حلال و حرام خواندن آراء مردم زیرسوال برود و باتوجه به اینکه هر انتخابات یک برنده دارد، باقی کاندیداها باید تحمل شکست در انتخابات را داشته باشند چراکه، زیبنده و سزاوار نیست حضور پرشور مردم در انتخابات با سخنان پس از آن، زیرسوال برود.

استاندار زنجان به برخی تحلیل های صورت گرفته از نتایج انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی سخنانی که اغلب با هدف تخریب عملکرد دولت در ایام انتخابات مطرح می شد و با وجود ارائه برخی وعده ها نظیر سه برابر شدن یارانه ها، ملت ایران استمرار حرکت دولت مستقر را انتخاب کردند و به ادامه کار دولت رای دادند.

درویش امیری افزود: در جهان سوم و در کشور ایران، مردم به دریافت سه برابری یارانه ها «نه» گفتند و مفاهیمی همچون تعامل منطقی با دنیا، آزادی، عقلانیت، تصمیم گیری بر اساس برنامه ریزی و توزیع عادلانه ثروت در کشور را انتخاب کردند.

استاندار زنجان همچنین به اقدامات انجام شده در برگزاری انتخابات در استان زنجان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، حتی یک سخنرانی انتخاباتی در زنجان لغو نشد و انتخابات در فضایی آرام و امن برگزار شد، با این حال ضروری است نقاط ضعف و برخی کاستی های اجرایی مورد بررسی و تحلیل جدی قرار گیرد و با توجه به شرایط هر منطقه و شهرستان، موارد بررسی تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود.

درویش امیری برگزاری انتخابات در ۸ شهرستان را آزمونی برای مدیران و کارشناسان عنوان کرد و گفت: تمامی کمیته ها و ستادهای شهرستانی در برگزاری مطلوب انتخابات تلاش جدی داشتند و همواره به دنبال جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و صیانت از آراء بوده اند.

درویش امیری همگرایی آراء مرزنشینان و مرکزنشینان کشور را نقطه عطفی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه دانست و گفت: تحلیل‌گران و جامعه شناسان حوزه اجتماعی و سیاسی کشور باید با توجه به همگرایی آراء ساکنین نقاط مرزی و دورافتاده کشور با ساکنین پایتخت و شهرهای مرکزی، به دور از هرگونه حب و بغض، کینه، لجبازی و عقده به تحلیل صادقانه این رویداد بپردازند و راه مناسبی برای دفاع از حقوق مردم پیدا کنند.

استاندار زنجانبه برخی اقدامات مهم دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سه برابر افزایش یافت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر عملا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.

درویش امیری افزود: این اقدام شایسته دولت بدلیل قرارگرفتن در فضای تبلیغات انتخاباتی، قربانی بداخلاقی انتخاباتی شد وبه نحو صحیح ودرست مورد توجه قرار نگرفت که باید تبلیغ و اطلاع رسانی شود.

درویش امیری پیش بینی و اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار معادل حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی را از دیگر اقدامات مهم اخیر دولت یازدهم برشمرد و تشکیل سریع کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها با هدف جذب حداکثری سهم استان از این اعتبارات را خواستار شد.