  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۸

استاندار زنجان:

مدیران از ظرفیت های استان زنجان استفاده کنند

مدیران از ظرفیت های استان زنجان استفاده کنند

زنجان_استاندار زنجان گفت: مدیران با جدیت به کار خود در راستای توسعه و پیشرفت بپردازند و با وسعت نظر از ظرفیت های استان استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ اسدالله درویش امیری در نشست مشترک با معاونین و مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان، از مدیران استان خواست تا با جدیت به کار خود ادامه دهند و با افزایش شعاع و افق دید و گسترش وسعت نظر، از ظرفیت های فراوان موجود در استان در راستای توسعه و پیشرفت استان زنجان استفاده کنند.

وی با اشاره به برگزاری انتخاباتی باشکوه و بزرگ از سوی وزارت کشور در ۲۹ اردیبهشت سال‌جاری، اظهار کرد: این رویداد عظیم با تلاش های نظام جمهوری اسلامی، دولت و وزارت کشور رقم خورد تا دنیا بار دیگر حضور حماسی ملت ایران در صحنه را شاهد باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه باید تلخی ها و زشتی های انتخابات فراموش شود، افزود: مدیران و فرمانداران باید پس از این، دغدغه های انتخابات را از ذهن خود بیرون کنند و با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و آغاز کار دولت دوازدهم، با جدیت به کار خود در راستای توسعه و پیشرفت استان بپردازند.

درویش امیری با بیان اینکه همه افکار و سلائق مختلف سیاسی، حضوری پرشور در انتخابات داشتند، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مردم ایران در سال های اخیر برخی اتفاقات ناگوار همچون پرونده های اختلاس در نظام اداری کشور و سوء استفاده افرادی نظیر بابک زنجانی، غوغاسالاری در موضوع حقوق های نجومی و کشمکش های پرونده های کثیف اقتصادی را شاهد بوده اند که در تبلیغات انتخاباتی برخی از کاندیداها نیز مطرح شد، ولی این حوادث نتوانست در ملت بزرگ ایران زمینه یأس و ناامیدی را فراهم آوَرَد و مردم همچنان حضور چشمگیری در پای صندوق های رای داشتند.

وی مشارکت ۷۶ درصدی مردم در انتخابات را از زیبایی ها و شیرینی هایی برشمرد که ملت ایران به رخ جهانیان کشید و یادآور شد: همه ملت ایران، به ویژه دولتمردان، سیاستمداران و کارکنان مجموعه وزارت کشور و دولت باید قدردان تلاش های رهبر معظم انقلاب باشند که زمینه حضور تمامی سلائق و تفکرات سیاسی در عرصه رقابت های انتخاباتی را فراهم نموده و مردم را همواره به مشارکت حداکثری در انتخابات فراخواندند.

استاندار زنجان کنار گذاشتن کینه، لجبازی و بداخلاقی های دوره تبلیغات انتخاباتی از سوی جناح های مختلف سیاسی را خواستار شد و افزود: مهم این است که در ۲۹ اردیبهشت، نام ایران درخشید و ایرانیان در سراسر جهان کارنامه درخشانی از حضور و عملکرد خود برجای گذاشتند.

درویش امیری  ادامه داد: انتظار نمی رفت شکوه این حرکت عظیم ملی در انتخابات با حلال و حرام خواندن آراء مردم زیرسوال برود و باتوجه به اینکه هر انتخابات یک برنده دارد، باقی کاندیداها باید تحمل شکست در انتخابات را داشته باشند چراکه، زیبنده و سزاوار نیست حضور پرشور مردم در انتخابات با سخنان پس از آن، زیرسوال برود.

استاندار زنجان به برخی تحلیل های صورت گرفته از نتایج انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی سخنانی که اغلب با هدف تخریب عملکرد دولت در ایام انتخابات مطرح می شد و با وجود ارائه برخی وعده ها نظیر سه برابر شدن یارانه ها، ملت ایران استمرار حرکت دولت مستقر را انتخاب کردند و به ادامه کار دولت رای دادند.

درویش امیری افزود: در جهان سوم و در کشور ایران، مردم به دریافت سه برابری یارانه ها «نه» گفتند و مفاهیمی همچون تعامل منطقی با دنیا، آزادی، عقلانیت، تصمیم گیری بر اساس برنامه ریزی و توزیع عادلانه ثروت در کشور را انتخاب کردند.

استاندار زنجان همچنین به اقدامات انجام شده در برگزاری انتخابات در استان زنجان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، حتی یک سخنرانی انتخاباتی در زنجان لغو نشد و انتخابات در فضایی آرام و امن برگزار شد، با این حال ضروری است نقاط ضعف و برخی کاستی های اجرایی مورد بررسی و تحلیل جدی قرار گیرد و با توجه به شرایط هر منطقه و شهرستان، موارد بررسی تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود.

درویش امیری  برگزاری انتخابات در ۸ شهرستان را آزمونی برای مدیران و کارشناسان عنوان کرد و گفت: تمامی کمیته ها و ستادهای شهرستانی در برگزاری مطلوب انتخابات تلاش جدی داشتند و همواره به دنبال جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و صیانت از آراء بوده اند.

درویش امیری همگرایی آراء مرزنشینان و مرکزنشینان کشور را نقطه عطفی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه دانست و گفت: تحلیل‌گران و جامعه شناسان  حوزه اجتماعی و سیاسی کشور باید با توجه به همگرایی آراء ساکنین نقاط مرزی و دورافتاده کشور با ساکنین پایتخت و شهرهای مرکزی، به دور از هرگونه حب و بغض، کینه، لجبازی و عقده به تحلیل صادقانه این رویداد بپردازند و راه مناسبی برای دفاع از حقوق مردم پیدا کنند.

استاندار زنجانبه برخی اقدامات مهم دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا سه برابر افزایش یافت و حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب پذیر عملا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت.

درویش امیری افزود: این اقدام شایسته دولت بدلیل قرارگرفتن در فضای تبلیغات انتخاباتی، قربانی بداخلاقی انتخاباتی شد وبه نحو صحیح ودرست مورد توجه قرار نگرفت که باید تبلیغ و اطلاع رسانی شود.

درویش امیری پیش بینی و اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار معادل حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور ایجاد توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی را از دیگر اقدامات مهم اخیر دولت یازدهم برشمرد و تشکیل سریع کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها با هدف جذب حداکثری سهم استان از این اعتبارات را خواستار شد.

کد مطلب 4020924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها