مصطفی کوشکی طراح صحنه و مشاور کارگردان نمایش «رومئو و ژولیت» درباره اجرای مجدد این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «رومئو و ژولیت» به کارگردانی هستی حسینی ابتدای سال در سالن تئاتر مستقل تهران اجرا و خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد به همین دلیل تصمیم داریم نمایش را مجددا در نیمه دوم سال به صحنه ببریم.

وی ادامه داد: «رومئو و ژولیت» نمایش عجیب و غریبی است و باید حتما ابتدا روی صحنه می رفت تا گروه متوجه کم و کاستی های اجرا می شد به همین دلیل اجرای مجدد نمایش با آنالیزی متفاوت و جدید و تمرین های دوباره، آماده می شود.

کوشکی در پایان درباره مکان اجرای مجدد نمایش توضیح داد: نمایش «رومئو و ژولیت» زمستان امسال و احتمالا بعد از اتمام جشنواره تئاتر فجر در تئاتر مستقل تهران به صحنه می رود.

شهروز دل افکار، رامین سیاردشتی ، تابا فجرک ، نازآفرین کاظمی، علیرضا کی منش و فرزین محدث بازیگران اصلی دور اول اجرای «رومئو و ژولیت» بودند که فروردین و اردیبهشت امسال در تئاتر مستقل تهران به صحنه رفت.

«رومئو و ژولیت» قصه عشق دو عاشق شیدا را با طعم خشونت و ترس روایت می کند.