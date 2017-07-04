تعادل در تقسیم اعتبارات دولتی جهرم

علیرضا صحرائیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نگاه کلان دولت درشهرستان،توزیع عادلانه اعتبارات بارویکرد محرومیت زدایی وتوسعه متوازن درتمام بخش ها است، گفت: در همین راستا طی سه سال اخیر با بررسی اجمالی بخشی از عملکرد دولت در بخش خفر و به طور خاص در زمینه عمرانی و زیربنایی در حوزه های آب شرب، بهسازی معابر روستایی، گازرسانی، راه، ورزش و جوانان، برق و مخابرات حاکی از هزینه کرد بیش از ۶۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی است که سهم قابل توجهی از اعتبارات شهرستان را شامل می شود و امید است با برنامه ریزی های صورت گرفته و ادامه این روند، شاهد شکوفایی و پیشرفت چشمگیر در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی در سال پیش رو باشیم.

وی از پروژه های شاخص در دست اقدام در بخش خفر در سال جاری به ادامه عملیات احداث بزرگراه جهرم ـ شیراز، گازرسانی به ۸ روستای منطقه آبسرد، بهسازی معابر به میزان حداقل ۱۰۰ هزار مترمربع، اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی (با رایزنی های گسترده جهت تأمین اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی) اشاره کرد.

فرماندار ویژه جهرم با ذکر محدودیت های قانونی موجود در توزیع اعتبارات نفت خام و گاز طبیعی به استناد مصوبه هیئت وزیران مبنی بر الزام انتخاب پروژه های شهرستان در نقاط کمتر توسعه یافته، بخش های کردیان، سیمکان، دهستان کوهک بخش مرکزی و دهستان راهکان بخش خفر را مشمول بهره مندی از اعتبارات مذکور دانست و اظهار داشت: جهت تحقق اهداف توسعه متوازن در سطح شهرستان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ماده ۱۸۰ و سایر منابع اعتباری طی سال های اخیر به گونه ای توزیع شده که تعادل در توزیع اعتبارات رعایت شود و با همین رویکرد، سهم بخش خفر از اعتبارات تملک دارایی های استانی و نفت و گاز طی دو سال اخیر حدود ۵۰ میلیارد ریال بوده است.

صحرائیان با اشاره به رقم پایین اعتبارات توزیعی در کمیته برنامه ریزی شهرستان و حجم گسترده فعالیت های مورد نیاز در عرصه های مختلف جهت پاسخ به نیازهای به حق اهالی شهرستان و بخش های تابعه، رؤسای ادارات شهرستان را مکلف کرد به منظور جذب اعتبارات ملی و استانی، برنامه ریزی و تلاش وافری داشته و از تمام پتانسیل های بالقوه و بالفعل جهت تحقق این امر استفاده کنند.