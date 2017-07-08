دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از حمایت های سازمان امور دانشجویان از دانشجویان دکتری، اعزام آنها به دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی است، مدت این دوره ها ۶ تا ۹ ماه است که در سه سال اخیر این دوره از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۱، ۵۹۹ نفر از این دوره ها استفاده کردند و در سال ۹۵ نیز یک هزار و ۵۸۸ نفر از این دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت استفاده کردند که از تعداد مذکور یک هزار و ۱۰۲ نفر از آنها به خارج اعزام شده و ۴۸۶ نفر در دانشگاه های داخل مشغول شده اند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم افزود: به دانشگاه های مقصد بابت پذیرش دانشجویان بورسیه دکتری توسط سازمان امور دانشجویان کمک می شود. همچنین به این دانشجویان حقوق مربی پایه یک تعلق می گیرد، دانشجویانی که به خارج اعزام می شوند نیز ۶ تا ۹ ماه ارز دریافت می کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان قبلاً ۶ ماه ارز دریافت می کردند، ۳ ماه تسهیلات ریالی نیز توسط سازمان به آنها پرداخت می شد که اکنون ۴ ماه تسهیلات ریالی پرداخت می شود، بلیط رفت و برگشت و هزینه بیمه دانشجویان نیز توسط سازمان دانشجویان پرداخت می شود. اساتید راهنما از این دوره های کوتاه مدت بسیار استقبال کرده اند و امسال برنامه ما این است که تعداد آنها را به دو هزار نفر برسانیم.

صدیقی درخصوص مشکل برخی از دانشجویان بورسیه که به آنها دلار پرداخت می شود و این دانشجویان در کشورهای اروپایی مجبورند که آن را به یورو تبدیل کنند و برای دانشجو هزینه در بردارد، گفت: برنامه ما و سیاست بانک مرکزی است که در حال حاضر بیشتر دلار پرداخت می کند، البته ما این مشکل را به بانک مرکزی انتقال داده ایم.

وی ادامه داد: در جایی هست که هزینه تبدیل ارز به ارز دیگر، به دوش دانشجو می افتد ما در سیاست افزایش مقرری دانشجویان بورسیه سعی می کنیم این مساله را مد نظر قرارداده و لحاظ کنیم ولی فعلا سیاست ما همان سیاست بانک مرکزی است.