با اعمال سياست دوگانه عليه ايران مخالفيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، "آلكساندر آلكسيف" با اشاره به رويكرد مشترك پكن و مسكو در اين باره گفت: روابط چين و روسيه در بالاترين حد مورد نياز است و دو كشور درباره مسائل مختلف از جمله برنامه هاي هسته اي ايران و برنامه هاي اتمي كره شمالي و وضعيت شبه جزيره كره به تبادل نظر مي پردازند.

وي همچنين گفت كه دو كشور در سازمان همكاري هاي شانگهاي نيز تعامل سازنده اي دارند.

آلكسيف همچنين در پاسخ به سؤالي مربوط به اختلافات موجود در موضوع هسته اي ايران بين چين و روسيه از يك طرف و غرب از سوي ديگر كه به عقيده خبرنگار اينترفكس دو اردوگاه را ايجاد كرده گفت: جامعه بين المللي در چند سال گذشته انباشت سؤالاتي را در اين باره مطرح كرده و متاسفانه تهران معمولاً پاسخ هاي جامعي براي آن ارائه نداده است.

وي ضمن مخالفت با تقسيم جهان به دو اردوگاه درباره موضوع هسته اي ايران افزود: رويكرد چين و روسيه از همان ابتدا در خصوص اين مسئله هماهنگ بوده است بعلاوه مواضع ما از سوي برخي از اعضاي اتحاديه اروپا نيز مورد پذيرش است بنابراين سخت است كه در اين خصوص درباره دو اردوگاه صحبت كنيم.

معاون وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد: رويكرد روسيه و چين به سمت برنامه هاي هسته اي ايران بر اساس برخي منافع سياسي يا اقتصادي بوده است اما بر موضعي اصولي استوار است.

اين مقام روسيه جوهره اين رويكرد را اينگونه تببين مي كند: از يك طرف رژيم منع تكثير سلاحهاي هسته اي و در نهايت با تضمين هاي قابل اعتماد، بايد ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران محترم باشد و از سوي ديگر ايران امضا كننده ان پي تي است و بايد حق اين كشور براي بهره برداري از صنعت و تكنولوژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز محترم شمرده شود.

به گفته آلكسيف، هر شيوه خاصي براي حل اوضاع پيش آمده بايد بر اساس قضاوت هاي بي طرفانه باشد نه تحت نفوذ روابط احساسي.

اين ديپلمات روسي مي گويد: در حاليكه آژانس بين المللي انرژي اتمي مطمئن ترين و حرفه اي ترين منبع براي چنين قضاوتهايي است، هم مسكو و هم پكن مخالف اعمال سياستهاي دوگانه است در اين مورد و ديگر موارد هستند ما طرفدار سيادت قوانين بين المللي و حل مسئله به شيوه اي سياسي و ديپلماتيك در ميز گفتگوها هستيم.

معاون وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد: كشورهاي ما همچنين بر اين نظر اشتراك دارند كه استفاده از زور در اين مسئله غير قابل قبول است. ايران يك كشور بسيار مهم و بانفوذ در منطقه اي بحران زده است و استفاده از زبان اولتيماتوم و تلاش براي به گوشه راندن اين كشور سودي براي جامعه بين المللي نخواهد داشت و شركاي چيني ما و ما تلاش خود را براي درگير كردن تهران براي حل مسائل منطقه اي و بين المللي از طريق يك رويكرد مسئولانه، متوازن و واقع بينانه انجام مي دهيم.

وي در پايان گفت: روسيه و چين از يك طرف و شركاي اروپايي ما از طرف ديگر به همراه دخالت فعالانه اتحاديه اروپا به كار خود براي يافتن راهي براي غلبه بر اين وضعيت كاملاً دشوار از طريق دو جانبه و همچنين در قالب گفتگوهاي شش جانبه انجام مي دهند.