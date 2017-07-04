هیئت ممیزه مستقل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح سهشنبه در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در راستای تشکیل سریع هیئت ممیزه تلاش ویژهای داشتند.
سید علی حسینی اضافه کرد: از اعضای هیئت ممیزه درخواست میکنیم بندها و مادههای آیین نامه را مطالعه و بررسی دقیق کنند و این آیین نامه نسبت به دریافت انتقادات و پیشنهادات اعضای هیئت علمی باز است.
وی ادامه داد: همگی میبایست نسبت به ارتقای اعضای هیئت علمی حساسیت ویژهای داشته باشیم و پس از جمع بندی نهایی و همه جانبه برای ارتقاء تصمیم بگیریم که تمامی حق و حقوق اعضای محترم رعایت شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز اظهار داشت: از وزیر بهداشت که در راه استقلال و جهتگیری دانشگاه در ارتقای سلامت جامعه تلاشهای بسیاری داشتند تشکر ویژهای داریم.
علیرضا رئیسی با تشریح سیاستهای دانشگاه در حوزه جذب هیئت علمی و توسعه نیروی انسانی، خواستار توجه جدی اعضای محترم هیئت علمی به تلاش در راستای ارتقای دانشگاه شد.
وی افزود: تشکیل هیئت ممیزه مستقل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بدون شک گامی بلند در ارتقای سطح علمی دانشگاه است.
در این نشست که به مناسبت افتتاح رسمی هیئت ممیزه مستقل دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد مسائل اداری، استخدامی و آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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