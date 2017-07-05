اعطای بورس یک دانشگاه اسپانیایی به استادان دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در راستای تفاهم نامه همکاری علمی میان دانشگاه های علامه طباطبایی و اتونومای مادرید اسپانیا امکان استفاده از بورسیه برای انجام فرصت مطالعاتی برای ۱۰ عضو هیات علمی این دانشگاه فراهم شده است.

این بورس با هدف آشنا شدن اعضای هیات علمی دو دانشگاه با یکدیگر، نگارش مقالات مشترک و نیز انجام پژوهش‌های علمی مشترک اعطا می شود.

بر اساس این تفاهم نامه، دانشگاه اتونوما اعلام کرده است که سالانه امکان حضور و بهره مندی ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (از یک تا چهار هفته) برای حضور و استفاده از منابع علمی، گفتگو با استادان و پژوهشگران آن دانشگاه را فراهم می کند.