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۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

نوبخت:

عدم مهارت بسیاری از فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار

عدم مهارت بسیاری از فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فاقد هر گونه مهارت برای ورود به بازار کار هستند، برای رفع این معضل توجه به «نظام ملی مهارت» الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد باقر نوبخت گفت: متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان  دانشگاه‌ها فاقد هر گونه مهارت برای ورود به بازار کار هستند.

وی افزود: برای رفع این معضل توجه به «نظام ملی مهارت» الزامی است، در این زمینه دو رویکرد متصور است؛   مدرک گرایی و مهارت گرایی.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در حال حاضر نقیصه عدم تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار را به وضوح مشاهده می کنیم و در این زمینه باید موضوع بسیار مهم «آمایش آموزش عالی» جدی تر گرفته شود.

وی افزود: باید رویکرد «مدرک گرایی» که به صورت مزمن در فرهنگ اجتماعی ما ریشه دارد، را برطرف کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت علاوه بر سرمایه گذاری در جهت افزایش فرصت‌های شغلی، در حال افزایش زمینه مهارت آموزی برای جوانان از طریق طرح کاروزی (کاج) است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت در این راستا در شورای عالی اشتغال طرح کارورزی را تصویب کرده و بر این اساس نیروهای جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها می توانند در واحدهای تولیدی به صورت کارورزی مشغول شوند و حقوق نیز دریافت کنند.

سخنگوی دولت در پایان نیز گفت: با اجرای این مصوبه فارغ التحصیلان علاوه بر مهارت آموزی، می‌توانند حقوق دریافت کنند و اگر این افراد مشغول بکار شوند دولت تمامی سهم بیمه کارفرما را می پردازد.

کد مطلب 4021156
زهرا سیفی

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