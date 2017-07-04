عدم مهارت بسیاری از فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد باقر نوبخت گفت: متاسفانه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها فاقد هر گونه مهارت برای ورود به بازار کار هستند.

وی افزود: برای رفع این معضل توجه به «نظام ملی مهارت» الزامی است، در این زمینه دو رویکرد متصور است؛ مدرک گرایی و مهارت گرایی.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در حال حاضر نقیصه عدم تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار را به وضوح مشاهده می کنیم و در این زمینه باید موضوع بسیار مهم «آمایش آموزش عالی» جدی تر گرفته شود.

وی افزود: باید رویکرد «مدرک گرایی» که به صورت مزمن در فرهنگ اجتماعی ما ریشه دارد، را برطرف کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت علاوه بر سرمایه گذاری در جهت افزایش فرصت‌های شغلی، در حال افزایش زمینه مهارت آموزی برای جوانان از طریق طرح کاروزی (کاج) است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت در این راستا در شورای عالی اشتغال طرح کارورزی را تصویب کرده و بر این اساس نیروهای جویای کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها می توانند در واحدهای تولیدی به صورت کارورزی مشغول شوند و حقوق نیز دریافت کنند.

سخنگوی دولت در پایان نیز گفت: با اجرای این مصوبه فارغ التحصیلان علاوه بر مهارت آموزی، می‌توانند حقوق دریافت کنند و اگر این افراد مشغول بکار شوند دولت تمامی سهم بیمه کارفرما را می پردازد.