اعزام تیم بازرسی به ۱۰ باشگاه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران، محمد صدرار حامی با اشاره به این نکته که سامانه رسیدگی به شکایات و تخلفات اماکن ورزشی کشور به نشانی(www.nezart.ifsm.ir) امکان نظارت مردمی بر باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور را فراهم کرده است، گفت: در همین راستا با توجه به شکایات مردمی از برخی باشگاه های ورزشی استان تهران، بازرسان ستاد نظارت به محل این باشگاه ها اعزام شدند و موارد عنوان شده، پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکاران و خانواده های آنان می توانند برای شکایت یا تشویق باشگاه ها به سامانه فوق مراجعه کرده و ما و همکارانمان در سراسر کشور را برای نظارت هرچه دقیق تر بر اماکن ورزشی یاری کنند.

صدرارحامی درباره مجموع عملکرد این ستاد در سه ماهه نخست سال جاری، خاطر نشان کرد: ۸۶۱ بازرسی اولیه از اماکن ورزشی استان تهران در سه ماهه اول صورت گرفته که در پی این بازرسی ها، بازرسان راهنمایی لازم را در مورد مجوز فنی، مراکز ماساژ ورزشی و حرکات اصلاحی فدراسیون پزشکی ورزشی و دیگر موارد مربوطه، به باشگاه ها ارائه دادند.