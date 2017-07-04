صادرات ۱۵هزار تن مرغ و تخم مرغ/درخواست مشوق صادراتی از دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی در حاشیه همایش زنبورداری ارگانیک در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره حجم صادرات مرغ و تخم مرغ در سال جاری اظهار داشت: در مجموع تاکنون حدود ۱۵ هزار تن مرغ و تخم مرغ طی سال جاری از کشور صادر شده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه به گفته فعالان بخش خصوصی به دلیل بالا بودن قیمت مرغ و تخم مرغ ایرانی، صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند، آیا قرار است دولت با پرداخت مشوق صادراتی از آنان حمایت کند، افزود: ما سال گذشته از دولت چنین درخواستی را کردیم و امسال نیز در برنامه مان هست که این درخواست را از مسئولان داشته باشیم، چرا که پرداخت مشوق می تواند به رشد حجم صادرات محصولات پروتئینی ایران در بازارهای جهانی کمک کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره صادرات محصولات دامی به کشور قطر گفت: ما برای صادرات این محصولات به هیچ کشوری محدودیت نداریم و در حال حاضر برخی محصولات ما مانند محصولات لبنی به کشورهای اروپایی و حتی به برخی از ایالت های آمریکا صادر می شود.

رکنی افزود: تاکنون دو کانتینر محصولات لبنی متنوع ایرانی به آمریکا صادر شده و سفارش های جدیدی نیز در این زمینه پذیرفته شده است.

وی با اشاره به پرداخت مشوق صادراتی به لبنیات در سال گذشته افزود: همین مسئله باعث شد صادرات لبنیات در سال ۹۵، صد هزار تن افزایش پیدا کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه قرار است سازمان حمایت به زودی قیمت جدید چند محصول لبنی را اعلام کند، نظر شما در این رابطه چیست گفت: متولی قیمت گذاری لبنیات سازمان حمایت است، اما مسئله ای که وجود دارد این است که در سه سال گذشته تغییری در قیمت شیر خام که محصول پایه فرآورده های لبنی است ایجاد نشده و البته این شرایط خوبی برای تولیدکنندگان نیست و مسئولان باید سهم تولیدکنندگان را نیز در این میان در نظر بگیرند.