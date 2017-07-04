واگذاری اختیارات تعیین سهمیه استخدام حوزه تربیت بدنی به استان ها

به گزارش خبرنگارمهر، مهرزاد حمیدی امروز سه شنبه درگردهمایی معاونین تربیت بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در سنندج گفت: سهمیه استخدام دبیر تربیت بدنی و مراقب بهداشت به استان ها واگذار شده است و باید برای دریافت سهمیه بیشتر تلاش شود.

وی عنوان کرد: اختیارات،تنظیم و تعیین کمبود نیروی انسانی در حوزه تربیت بدنی و سلامت به استان ها سپرده شده است و انتطار می رود استانها از این ظرفیت بهره برداری کنند..

وی اظهارداشت: یکی از شاخص های موفقیت معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش را میزان کسب سهمیه استانی می دانم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در بودجه سال ۹۷ آموزش و پرورش باید سهم حوزه تربیت بدنی را به ۴۰ درصد برسانیم.

حمیدی ادامه داد: علاوه بر مورد مذکور اجرای پروژه مهر هم به استان ها واگذارشده است که باید ظرفیت این پروژه در حوزه تربیت بدنی و سلامت تقویت شود.

وی با اشاره به اینکه این پروژه بسیار بالاست، اظهارداشت: ۱۵۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه مهر در کشور هزینه می شود.

وی اجرای سند تحول بنیادین را میثاق اصلی رویکردها و اتخاذ سیاست ها در آموزش و پرورش خواند و گفت: سند تحول را تحلیل محتوا و تبدیل به پروژه های عملیاتی کردیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: به مفاهیم و مندرجات سند پایبند هستیم و براساس آن عمل می کنیم.

حمیدی اضافه کرد: تربیت بدنی یکی از وفادارترین حوزه های عملیاتی و اجرایی به مفاهیم سند تحول بنیادین است.

وی اظهارداشت: براساس تحقیقی که سال تحصیلی ۹۰-۹۱ توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد، ۲۱درصد دانش آموزان اضافه وزن داشتند که این زنگ خطر ایجاد سونامی بسیاری از بیماری ها در آینده را به صدا درآورد.

وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده و توجه بیشتر به حوزه تربیت بدنی از روند چاقی دانش آموزان جلوگیری به عمل آمد.

حمیدی ادامه داد: براساس نتایج تحقیقات سال تحصیلی ۹۵-۹۶ که ۱۴ هزار۴۰۰ نفر را شامل می شد میزان چاقی دانش آموزان ۳/. کاهش پیدا کرده است.