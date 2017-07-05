جزئیات حضور ایران در ایتالیا/ حضور ریکاردو موتی افتخار است

شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تازه ترین کنسرت این مجموعه که روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه به رهبری ریکاردو موتی ایتالیایی در تالار وحدت میزبان علاقه مندان خواهد بود، توضیح داد: آمدن آقای ریکاردو موتی به عنوان یکی از نفرات ممتاز رهبری ارکستر دنیا در ایران برای رهبری کنسرت تازه ارکستر سمفونیک تهران یکی از مهم ترین و بهترین اتفاقات سال های اخیر موسیقی کشورمان است که طی آن علاوه بر حضور موتی در راس کنسرت، تعدادی از بهترین نوازندگان کشور ایتالیا نیز ما را در این اجرا همراهی می کنند.

وی ادامه داد: ریکاردو موتی از جمله برترین هنرمندان عرصه موسیقی کلاسیک دنیاست که قبل از حضور در ایران همراه با ارکستر فیلارمونیک وین مشغول ضبط برنامه ای بود که در سطح عالی موسیقی قرار دارد. حضور وی در ایران و رهبری ارکستر سمفونیک تهران در کنسرت پیش‌رو افتخار بسیار بزرگی برای موسیقی کشورمان است که مسئولیت نوازندگان ایرانی ارکستر را نیز دو چندان می کند به طوری که آنها در همین چند ساعتی که از حضور موتی در ایران می گذرد با نهایت دقت مشغول تمرین و تمرکز هستند. به هر حال همین که شخصیت بزرگی چون ریکاردو موتی قبول کرده تا در ایران و ایتالیا کنسرت مشترکی را رهبری کند می تواند نقطه عطفی در فعالیت های ارکستر سمفونیک تهران باشد.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران بیان کرد: البته طی سال های دور ارکستر فیلارمونیک برلین به رهبری فون کارایان و ارکستر لس آنجلس به رهبری زوبین مهتا برنامه هایی را در ایران اجرا کرده‌اند اما هیچ وقت رهبران بزرگ دنیا ارکستر سمفونیک تهران را رهبری نکرده بودند و امروز بسیار خوشحالیم که میزبان یک هنرمند عالی و جهانی در یک سطح بسیار با کیفیت هستیم. البته در عین حال بسیار هم خوشحالم که بعد از مکاتبات و تصاویری که من از اجراهای اخیر ارکستر سمفونیک تهران به ایشان ارسال کردم فضا به گونه ای بود که این هنرمند ضمن تبریک به نحوه فعالیت ها و کیفیت اجراهای ارکستر موافقت کرد تا برنامه ای را با هنرمندان ایرانی و ایتالیایی اجرا کند.

روحانی درباره کنسرت مشترک ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر فستیوال راونا در کشور ایتالیا نیز توضیح داد: فستیوال راونا از جمله رویدادهای مهم موسیقی کشور ایتالیاست که سالانه در این فصل در قالب یک برنامه یک ماهه برای دوستداران موسیقی اجرا می شود ضمن اینکه ارکسترهای بزرگ دنیا نیز برنامه هایی در این فستیوال خواهند داشت. ارکستر سمفونیک تهران هم در این فستیوال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد رودکی برنامه مشترکی به رهبری ریکاردو موتی برگزار می کند که این برنامه در ادامه کنسرت مشترک ارکستر با نوازندگان ایتالیایی است که به رهبری آقای موتی پنجشنبه در تهران اجرا می شود.

وی درباره اهمیت حضور گروهی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یک رویداد بین المللی موسیقی تصریح کرد: در این برهه زمانی که در تمام کشورهای همسایه جنگ وجود دارد این مایه مباهات مردم و هنرمندان کشور ایران است که در ایتالیا به عنوان یک سفیر فرهنگی پیغام صلح و دوستی را به دنیا ابلاغ می کنیم. ما امروز بسیار خوشحالیم که نه تنها در تالار وحدت بلیت ها به اتمام رسیده بلکه بیش از ۳ هزار مخاطب برای برنامه مشترک گروه ایرانی و ایتالیایی در فستیوال راوانا اقدام به خرید بلیت کرده اند که واقعا بابت این موضوع خدا را شکر گفته و از همه مسئولانی که در بنیاد رودکی، وزارت ارشاد و سایر نهادها در ایجاد این فرصت کمک کردند، قدردانی می کنم.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران در بخش پایانی صحبت های خود گفت: من مطئنم برای مخاطبان غیر ایرانی هم این موضوع جالب توجه خواهد بود که مجموعه قدرتمندی چون ارکستر سمفونیک تهران از ایران برای اجرای یک برنامه موسیقایی به رهبری ریکاردو موتی در یک فستیوال جهانی حضور پیدا می کند. به هر حال همچنان برداشت های غلطی از کشور ما در خارج از مرزها وجود دارد و به نظر من حضور نوازندگان جوان ایرانی در فستیوال راوانا می تواند تبلیغ بسیار مثبتی در سطح دنیا برای معرفی ایران به عنوان یک کشور فرهنگی باشد. ما امروز در شرایطی هستیم که کشورهای عربی با تمام ثروتی که دارند کار را به جایی هدایت کرده اند که روی پیراهن بازیکنان مهم ترین باشگاه های فوتبال جهان اسامی کشورهای خود را چاپ می کنند اما من تردید ندارم که ارکستر سمفونیک تهران می تواند با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را داشته باشد.