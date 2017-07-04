پذیرش ۳۴۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان قزوین

سالار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان گفت: برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد ۳۴۳ دانش آموز با قبولی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، وارد این مدارس خواهند شد.

وی افزود: در پایه هفتم دوره اول متوسطه ۱۲۰ پسر و ۱۲۰ دختر در مجموع ۲۴۰ دانش آموز در مدارس پذیرش خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: در پایه دهم دوره دوم متوسطه نیز در رشته ریاضی ۱۶ پسر و ۱۶ دختر و در رشته تجربی ۱۶ پسر و ۱۶ دختر و در رشته انسانی نیز ۲۰ پسر و ۱۹ دختر و در مجموع ۱۰۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان پذیرش می شوند.

قاسمی خاطر نشان کرد: در استان قزوین ۴ واحد آموزشی استعدادهای درخشان شامل ۲ مدرسه دوره اول متوسطه و ۲ مدرسه دوره دوم متوسطه فعالیت دارند که این مدارس در حوزه ناحیه یک قزوین می باشند.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۴۴۶ دانش آموز شامل ۷۲۸ پسر و ۷۱۸ دختر در این مدارس تحصیل می کنند، همچنین ۵۸۵ دانش آموز در دوره اول متوسطه و ۸۶۱ دانش آموز در دوره دوم متوسطه آموزش می بینند.