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۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین:

پذیرش ۳۴۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان قزوین

پذیرش ۳۴۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان قزوین

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین از پذیرش ۳۴۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان استان خبر داد.

سالار قاسمی در گفتگو  با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان گفت: برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد ۳۴۳ دانش آموز با قبولی در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، وارد این مدارس خواهند شد.

وی افزود: در پایه هفتم دوره اول متوسطه ۱۲۰ پسر و ۱۲۰ دختر در مجموع ۲۴۰ دانش آموز در مدارس پذیرش خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: در پایه دهم دوره دوم متوسطه نیز در رشته ریاضی ۱۶ پسر و ۱۶ دختر و در رشته تجربی ۱۶ پسر و ۱۶ دختر و در رشته انسانی نیز ۲۰ پسر و ۱۹ دختر و در مجموع ۱۰۳ دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان پذیرش می شوند.

قاسمی خاطر نشان کرد: در استان قزوین ۴ واحد آموزشی استعدادهای درخشان شامل ۲ مدرسه دوره اول متوسطه و ۲ مدرسه دوره دوم متوسطه فعالیت دارند که این مدارس در حوزه ناحیه یک قزوین می باشند.

وی تصریح کرد: یک هزار و ۴۴۶ دانش آموز شامل ۷۲۸ پسر و ۷۱۸ دختر در این مدارس تحصیل می کنند، همچنین ۵۸۵ دانش آموز در دوره اول متوسطه و ۸۶۱ دانش آموز در دوره دوم متوسطه آموزش می بینند.

کد مطلب 4021227

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