صعود تاریخی فوتبال واتفاق تلخ برای یک گزارشگر/تکواندو درمسیر سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که یک روز آن به نام «ورزشی نویسان» در جهان ثبت شده بود، درگذشت پیرٍ ورزشی نویسان تلخ ترین اتفاق هفته را رقم زد. البته این هفته اتفاقات ناخوشایند دیگری هم داشت و از جمله پایان کار تکواندوکاران در مسابقات جهانی با دو پله سقوط و حسرت طلا!

در این هفت روز ورزش اما تیم ملی فوتبال با صعود تاریخی در رنکینگ فیفا صاحب جایگاه بیست و سوم جهان شد. دیگر اینکه رئیس هیات مدیره و سخنگوی استقلال انتخاب شدند و طارمی هم ......

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز به شرح زیر است:

قهرمانی ایران در مسابقات کشتی فرنگی جام یادگام امام (ره)

سومین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) جمعه گذشته حضور ۱۳ تیم خارجی و ۵ تیم داخلی در سالن شهید حیدریان شهر قم برگزار شد. این رقابت ها با قهرمانی تیم ایران الف به پایان رسید. این تیم در فینال مسابقات با نتیجه ۷ بر ۳ تیم آذربایجان را شکست داد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

سقوط با حسرت طلا

بیست و سومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان بعد از هفت روز رقابت ورزشکارانی از ۱۸۳ کشور دنیا جمعه گذشته در کره جنوبی به پایان رسید. در پایان این رقابت ها و در بخش بانوان، تیم ایران که با شش تکواندو در مسابقات شرکت کرده بود با ۲۵ امتیاز در مکان یازدهم ایستاد. کیمیا علیزاده تنها مدال آور ایران در این رقابت ها بود. این تکواندوکار کشورمان صاحب مدال نقره شد.

همچنین در بخش مردان مسابقات تکواندو قهرمانی جهانی، تیم ملی مردان ایران که با ترکیبی کامل در مسابقات شرکت کرده بود، با دو مدال نقره میرهاشم حسینی و آرمین هادی پور، یک برنز مسعود حجی زوارهو مجموع ۴۶ امتیاز سکوی سوم این رقابت ها را به خود اختصاص داد. این جایگاه در حالی به دست آمد که ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات شرکت کرده بود اما تیم میزبان با سه طلا و یک برنز و مجموع ۶۷ امتیاز این عنوان را به خود اختصاص داد.

با استعفای سرمربی تیم ملی وزنه برداری موافقت شد

نشست شورای فنی فدراسیون وزنه برداری برای بررسی استعفای سجاد انوشیروانی از سرمربیگری تیم ملی در این هفت روز ورزش برگزار شد. در جریان این نشست که در غیاب انوشیروانی برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورای عالی استعفای وی پذیرفته و محسن بیرانوند به عنوان سرپرست سرمربیگری تیم ملی معرفی شد.

قریب و افتخاری رئیس هیات مدیره و سخنگو شدند

نخستین نشست ترکیب جدید هیات مدیره باشگاه استقلال با وزیر ورزش و جوانان شنبه گذشته برگزار شد. در این نشست حسین قریب به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد ضمن اینکه مسئولیت سخنگویی هیات مدیره نیز به سیدرضا افتخاری داده شد.

پرسپولیس - استقلال؛ 25 تیرماه در آلمان

تیم های استقلال و پرسپولیس در چارچوب یک دیدار تدارکاتی در کشور آلمان به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار تدارکاتی با برنامه ریزی حامی مالی مشترک دو تیم امکان پذیر شده است. این دیدار دوستانه در تاریخ ۲۵ تیرماه قرار بود در بیله فلد برگزار شود که مشکلاتی در برگزاری آن وجود داشت و مسئولان به دنبال ورزشگاه دیگری هستند. این برای اولین بار است که تیم های استقلال و پرسپولیس در یک کشور خارجی با هم دیدار می کنند.

درگذشت بهمنش در روز ورزشی نویسان

عطاءالله بهمنش که از روز ۱۵ خرداد سالجاری به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود، شامگاه یکشنبه ۱۱ تیرماه در سن ۹۴ سالگی به دیار باقی شتافت. وی همزمان با دوم جولای که روز ورزشی نویسان جهان است دعوت حق را لبیک گفت. بهمنش نویسندگی را از دی ماه ۱۳۳۰ در مجله ورزشی «نیرو و راستی» شروع کرد. او در سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۷ در نشریه امید ایران می‌نوشت و پس از آن نیز از نویسندگان اصلی هفته ‌نامه کیهان ورزشی و دنیای ورزش به شمار می‌آمد و با نشریاتی همچون روزنامه اطلاعات، گلبانگ، روزنامه ری و ایران ورزشی نیز همکاری داشت.

والیبالیست های جوان ایران در رده پنجم جهان ایستادند

تیم والیبال جوانان ایران آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان را یکشنبه گذشته برای کسب عنوان پنجم بازی ها برابر چین برگزار کرد و موفق شد با شکست 3 بر صفر این شد. بدین ترتیب شاگردان بهروز عطایی تیم والیبال جوانان ایران که یک بار دیگر در رقابت های جهانی موفق به شکست چین شده بودند، با غلبه دوباره بر این تیم در رده پنجم جهان قرار گرفتند. مسابقات جهانی در جمهوری چک جریان داشت.

سه مدال فرنگی کاران ایران در صربستان

مسابقات بین المللی کشتی فرنگی بزرگسالان جام «لوبومیر ایوانوویچ» به مدت دو روز در کشور صربستان برگزار شد. در پایان این مسابقات تیم ایران که با پنج کشتی گیر جوان به مصاف حریفان بزرگسال خود رفته بود، به یک مدال طلا توسط کرامت عبدولی در وزن ۶۶ کیلوگرم، یک نقره توسط محمد شربی نیازی در وزن ۷۵ کیلوگرم و یک مدال برنز توسط امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم دست یافت.

«منشا» رسما پرسپولیسی شد

باشگاه پرسپولیس که به خاطر بدهی های خود به بازیکنان خارجی اش از بستن قرارداد با «گادوین منشا» منع شده بود با حل این مشکل توانست قرارداد مهاجم نیجریه ای خود را در هیات فوتبال ثبت کند. منشا یکشنبه گذشته قرارداد خود را در هیات فوتبال استان تهران ثبت کرد تا رسما سرخپوش شود.

برگزاری اولین مجمع انتخاباتی بر اساس آئین نامه جدید انتخابات فدراسیون ها

مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت یکشنبه به ریاست محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد و طی آن بهمن محمدرضایی با کسب ۲۱ رای در دور دوم رای گیری، به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. ۶ نفر برای حضور در انتخابات فدراسیون اسکیت کاندیدا شده بودند اما قبل از آغاز مجمع دو نفر انصراف دادند و بدین ترتیب رای گیری برای انتخاب رئیس میان چهار کاندیدا برگزار شد. در دوم رای گیری هم، محمدرضایی در رقابت با الهه عرب عامری موفق به کسب اکثریت آرا شد. این اولین مجمع انتخاباتی بود که بر اساس آئین نامه انتخابات فدراسیون ها برگزار شد.

مردان والیبال نشسته ایران قهرمان آسیا شدند

در چارچوب روز پایانی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در چین، تیم مردان ایران یکشنبه گذشته در دیدار پایانی مسابقات موفق شد در سه گیم پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۲ مقابل قزاقستان به برتری برسد.تیم ملی وال یبال نشسته مردان ایران که پیش از این تیم های چین، ژاپن، سریلانکا، قزاقستان و عراق را شکست داده بود با کسب برتری در این دیدار به عنوان قهرمانی مسابقات آسیا و اقیانوسیه دست یافت و اینگونه سهمیه مسابقات جهانی را به دست آورد.

انتصاب سرمربی برای تیم ملی کشتی پهلوانی

فدراسیون کشتی طی حکمی، عبدالرضا کارگر را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی پهلوانی منصوب کرد. کارگر تا پایان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی ایندورگیم و مسابقات جهانی کشتی پهلوانی عهده دار این مسئولیت شده است.

سرخ ها خشن ترین بودند

طی این هفته از سوی سازمان لیگ فوتبال آماری جالب در رابطه با لیگ شانزدهم ارائه شد. بر اساس آمار ارائه شده خشن ترین تیم به ‏لحاظ دریافت کارت، تیم پرسپولیس با ۸۸ امتیاز منفی و با اخلاق ترین ‏تیم ذوب آهن اصفهان با ۴۳ امتیاز منفی است. در واقع پرسپولیسی‌ها در حالی قهرمان شدند که بازیکنان این تیم کارت های زرد و قرمزی را دریافت کردند.

بسکتبال بدون برد در مسابقات جهانی

سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان از شنبه با حضور شانزده تیم در قاهره پایتخت مصر آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها تیم ایران در مصاف با مدافع عنوان قهرمانی یعنی آمریکا 108 بر 48 شکست خورد. در دومین دیدار تیم کشورمان مقابل ایتالیا با نتیجه ٦٤ بر ٤٥ تن به شکست داد. تیم بسکتبال جوانان ایران سومین و آخرین دیدار مقدماتی خود در جام جهانی را هم با نتیجه ٧٠ بر ٤٨ به آنگولا واگذار کرد تا بدون برد و ایستادن در جایگاه چهارم گروه D به کار خود در این مرحله پایان دهد. بسکتبالیست های جوان کشورمان در مرحله دوم این رقابت ها به مصاف اسپانیا صدرنشین گروه C رفت و مقابل این تیم با نتیجه .... شکست خورد و از صعود به جمع هشت تیم برتر مسابقات بازماند.

والیبال نشسته بانوان ایران جهانی شد

در دیدار رده بندی بخش بانوان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که شنبه گذشته میان ایران و قزاقستان برگزار شد، تیم کشورمان موفق شد این تیم را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد. ملی پوشان والیبال نشسته بانوان ایران که در مرحله گروهی مسابقات نیز مقابل قزاقستان پیروز شده بودند، با کسب دومین پیروزی مقابل این تیم در رده سوم مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ایستادند و اینگونه سومین و آخرین سهمیه این مسابقات برای حضور در مسابقات جهانی 2018 هلند را از آن خود کردند.

اسطوره سفیر شد

در این هفته علی پروین اسطوره فوتبال ایران به عنوان سفیر ورزش همگانی منصوب شد. پروین با حکم علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی به عنوان سفیر ورزش همگانی انتخاب شد.

مهدی طارمی همچنان بلاتکلیف

مهاجم سرخپوشان که عنوان آقای گلی دو فصل اخیر لیگ برتر را در اختیار دارد بازهم تکلیفش را با پرسپولیس و برانکو مشخص نکرد و دنبال مذاکره با تیم های خارجی است تا فصل آینده را در تیمی غیر از پرسپولیس سپری کند.

صعود تیم ملی فوتبال در رنکینگ فیفا

جدیدترین رده بندی تیم های فوتبال جهان پنجشنبه از سوی فدراسیون بین المللی این رشته اعلام شد. بر اساس رنکینگ جدید منتشر شده تیم ملی فوتبال ایران با هفت پله صعود در رده بیست و سوم قرار گرفته است و در آسیا هم همچنان تیم اول قاره کهن است.

تمام نقل و انقالات این هفت روز ورزش

روند نقل و انتقالات بازیکنان برای حضور در هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر پیگیری شد. یکی از مهترین انتقالات این هفته در تیم استقلال و با جذب مجتبی جباری انجام شد. بر این اساس جباری هافبک فصل گذشته الاهلی قطر با امضای قراردادی ٢ ساله به جمع آبی پوشان پیوست. سجاد آقایی دیگری بازیکنی بود که با عقد قراردادی ۵ ساله به استقلال تهران پیوست.

از نقل و انتقالات انجام شده در تیم پرسپولیس هم می توان به قرارداد «بشار رسن» بازیکن تیم ملی عراق اشاره کرد و دو ساله بسته شد. رضا کرملاچعب هم از این تیم به استقلال خوزستان پیوست.

محمد قاضی با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پدیده پیوست. مجتبی حق دوست هافبک تیم نفت که سال گذشته به عنوان بازیکن قرضی به استقلال رفته بود، به درخواست علی کریمی به این باشگاه (نفت) برگشت. امین منوچهری و محمدحسین مهرآزما هم دیگر بازیکنانی بودندکه با باشگاه نفت به توافق رسید. فرشاد جانفزا بازیکن ۲۵ ساله استنقلال خوزستان با عقد قراردادی دوساله به فولاد خوزستان پیوست.