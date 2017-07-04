برای حل مشکل گرد و غبار خوزستان به آب نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، گری لوئیس پیش از ظهر امروز پس از بازدید هوایی از کانون های گرد و غبار خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور ما در تهران و امروز در خوزستان و بازدید از برخی مناطق این استان به این علت است که بتوانیم راه های علمی و عملی برای حل مشکل گرد و غبار خوزستان پیدا کنیم.

وی افزود: برای حل مشکلات گرد و غبار خوزستان به آب به خصوص آب در سطح همکاری های بین المللی و همسایه های کشور ایران نیاز داریم.

لوئیس ادامه داد: همایش مقابله با ریزگردها در تهران و در ادامه سفر امروز ما به خوزستان به همراه نمایندگان حدود ۴۰ کشور جهان به این علت است که دور هم جمع شده ایم که بتوانیم راه های رسیدن به راهکاری برای حل مشکلات گرد و غبار در خوزستان را شناسایی کنیم و به یک جمع بندی مطلوب دست پیدا کنیم.

نماینده مقیم سازمان ملل در ایران ادامه داد: امروز از نزدیک شاهد مشکلات و کانون های گرد و غبار خوزستان بودیم و در برگشت خود به تهران با جدیت بیشتری برای حل مشکلات اقدام خواهیم کرد.

لوئیس تاکید کرد: اولویت مشکلات زیست محیطی ما در کشور ایران، روی گرد و غبار خوزستان و سیستان و بلوچستان متمرکز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار با همراهی اریک سولهایم معاون دبیرکل و رییس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و گری لوئیس نمایند مقیم سازمان ملل در ایران امروز با حضور در استان خوزستان از عرصه های تولید ریزگرد در خوزستان و برخی اقدامات در دست انجام برای مهار پدیده ریزگردها در استان خوزستان دیدن کردند.