۶۰ درصد برق اصفهان را صنایع مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، موسی رضایی، در همایش مدیریت مصرف و گذر از پیک بار سال ۹۶ اظهار داشت: در ادارات دولتی توجه به موضوعات مدیریت مصرف برق آن طور که باید و شاید رعایت نمی شود به طوری که این نقیصه همواره در این حوزه وجود داشته است.

وی افزود: اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مسیر انتقال انرژی الکتریکی از شمال به جنوب کشور دارای اهمیت ویژه ای است و نقش مهمی در پایداری شبکه دارد.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان یادآور شد: کشور ما بزرگترین تولید کننده برق در منطقه خاورمیانه است و با توجه به ۷۵ هزار مگاوات قدرت نصب شده از لحاظ کنترل و پایداری شبکه باید ابزار و راهکارهای لازم را داشته باشیم.

وی ادارات و دستگاه های اجرایی استان را به درست و بهینه مصرف کردن دعوت کرد و گفت: در استان اصفهان ۶۰ درصد از مصرف برق مربوط به صنایع است که از لحاظ مصرف به استانداردهای جهانی نزدیک هستیم.

رضایی با اشاره به همکاری خوب صنایع با برق اصفهان و برنامه تعمیرات و تعطیلات که در نوع خود بسیار خوب و ملموس است، گفت: ما در سال گذشته حدود ۲۶ میلیارد تومان به عنوان جایزه همکاری صنایع با برق به آنها پرداخت کرده ایم.

وی اذعان داشت: صرفه جویی ۲۰۰ مگاوات از طرف مشترکین و به خصوص دستگاه های اجرایی استان منجر به صرفه جویی در ساخت یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خواهد شد که متعاقب آن نیز عدم احتیاج به سرمایه گذاری، سوخت نیروگاهی و در نتیجه آلودگی کمتری خواهد بود.

مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان کاهش مصرف برق را رسالت ملی، عرفی و شرعی همه مردم دانست و از دستگاه های اجرایی و ادارات استان درخواست کرد تا پایان مرداد ماه مصرف برق خود را مدیریت کنند.

وی در پایان با اشاره به بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر تأمین ۲۰ درصد برق دستگاه های اجرایی از انرژی های تجدید پذیر، گفت : عدم رعایت این بخشنامه تا شهریورسال آینده توسط دستگاه های اجرایی باعث خواهد شد، ۲۰ درصد از هزینه مصرف برق آنها با متوسط نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر محاسبه شود.

در ادامه جلسه، مدیرکل ستاد بحران استانداری اصفهان نیز بیان داشت: بعد از رنسانس، توسعه پایدار دچار آسیب شد و طی ۵۰ سال گذشته تمام کشورها دچار توسعه و توسعه یافته بی محابا ذخایر انرژی را مصرف کرده و ناهنجاری های اقلیمی فراوانی را به وجود آورده اند که منجر به تشدید آثار حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی، گرمایش جهانی و ذوب شدن یخ ها شده است.

وی با اشاره به بحث توسعه پایدار گفت: کشورهای جهان باید باتوجه به افزایش گازهای گلخانه ای در کاهش تبعات آن بکوشند و از افزایش آن جلوگیری کنند.

منصور شیشه فروش به حفظ و صیانت از منابع برای آیندگان تأکید کرد و افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند در بحث اقتصاد مقاومتی باید با نگاه به آینده درست و بهینه مصرف کنیم.

وی به الزام دستگاه های اجرایی به نصب لوازم کاهنده مصرف تأکید کرد و گفت: حدود ۱۵۰ دستگاه اجرایی استان به این لوازم مجهز شده اند و موضوع خشکسالی و مدیریت مصرف برق امروز ادارات ما نها دینه شده است.

شیشه فروش در پایان برهمکاری در مدیریت مصرف برق تأکید کرد و گفت: از هم اکنون و با اتمام این جلسه دستگاه های اجرایی استان یک روز در هفته با راه اندازی ژنراتورهای خود و کم کردن درجه حرارت خنک کننده های خود به مدیریت مصرف برق کمک کنند.