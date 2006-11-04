قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجي‌ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، بر اساس اين قانون فرزندان حاصل‌ از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس‌از تصويب اين‌قانون در ايران متولد مي‌شوند، مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

اين افراد درصورت نداشتن سوء پيشينه كيفري ياامنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در جلسه علني دوم مهرماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي تصويب و 12 مهرماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري ابلاغ شده است.

براساس اين‌ گزارش، طبق اين قانون وزارت كشور مكلف شده ‌است نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام كند و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند.

اين گزارش مي افزايد، "فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند."

بر اساس تبصره يك قانون ابلاغي، چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از 18 سال تمام باشد،بايد حداكثر ظرف يكسال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

همچنين از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه با ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ( 979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.