ترویج گفتمان انقلاب در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سهشنبه در نشست با رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: تقویت هماهنگی بین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در راستای ترویج گفتمان انقلاب یک ضرورت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: بهرهگیری از ظرفیتهای دو نهاد به منظور حرکت در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی و مذهبی ضروری است.
در این نشست در خصوص انعقاد تفاهم نامه فرهنگی تبیان با اتحادیه، برگزاری گفتمان های دینی در مدارس، راه اندازی مدارس معارف اسلامی صدرا در شهر بوشهر و همکاری و هماهنگی در جهت اجرای برنامه های فرهنگی فی ما بین دو نهاد بحث و تبادل نظر شد.
نظر شما