به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول کازرونی اظهار داشت: نوآوری، کارآفرینی و خود اشتغالی و تولید ثروت و در نهایت زمینه پیشرفت جامعه و کشور را فراهم می‌سازد که این خود هم در افزایش سطح اشتغال و هم بر بی نیاز بودن از بیگانه تأثیر گذار است.

وی با اشاره به اینکه آموزش نوعی سرمایه گذاری و مهارت کلید موفقیت هر بنگاه اقتصادی است گفت: با کسب مهارت و تخصص از طریق آموزش و با به کارگیری مهارت و خلاقیت در صنعت و بازار کار و کارآفرینی می‌توان به افزایش اشتغال زایی و خودکفایی کشور رسید به عبارتی با ترویج فرهنگ مهارت آموزی در جامعه و به کارگیری آن، پیام مقام معظم رهبری با عنوان ” اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تحقق پیدا می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای بوشهر با بیا ن اینکه در دولت یازدهم در بخش دولتی ۹ میلیون ۴۰۰ هزار نفر ساعت آموزش به جوانان علاقمندان به فراگیری مهارت در استان بوشهر ارائه شده است گفت: در این مدت ۶۲ هزار نفر از جوانان استان بوشهر در دولت تدبیر و امید با آموزش‌های مهارتی توانمند شدند که در این راستا آموزش‌های مهارتی به توانمندسازی و اشتغال پایدار جوانان جویای کار منجر می‌شود.