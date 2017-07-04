توسعه زیر ساخت برای کار فرهنگی ارزشمند ولی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود درجریان سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال ۸۳ تا کنون بودجه های چند ۱۰ میلیاردی به تدریج به پروژه باغ کتاب تزریق شد و اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است ، گفت: شهرداری اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت ها انجام داده که شهر آفتاب و تاسیس مراکز بهاران نیز از جمله آنها است. اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست.

وی ادامه داد: در مورد باغ کتاب نیز این مساله صدق می کند و باید موضوعاتی مثل تولید کتاب، مسایل ناشران، شبکه توزیع ارزان و در دسترس بودن کتاب، کتابخانه مجازی ، کتابخانه گویا ویژه نابینایان و مسائلی از این دست در بخش نرم افزاری پروژه باغ کتاب دیده شود. ضمن اینکه همکاری وزارت ارشاد، حوزه هنری، آموزش و پرورش و دانشگاه ها نیز در بهره برداری از باغ کتاب ضروری است.



شاکری در بخش دیگر سخنانش با انتقاد از عدم جلوگیری از فعالیت یک نانوایی که به صورت غیرقانونی در یک ساختمان مسکونی در منطقه ۴ فعالیت می کند، گفت: این نانوایی از خرداد پارسال آغاز به کار کرد و چون دارای تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری، تصرف پاسیو مشاع و انتقال دودکش از آن محل بود با اعتراض اهالی روبرو شد. تیرماه۹۵ اتحادیه نانوایان هم این فعالیت را غیرقانونی اعلام کرد و دستور پلمپ آن را صادر کرد. رای قلع و قمع کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ این نانوایی هم اجرا نشد و مالک به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی و مزاحمت ملکی در دادگاه کیفری به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد ولی فعالیت این نانوایی از خرداد سال گذشته تاکنون همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: یک متخلف بازیگر و یک مجری کم توان در کنار یکدیگر می تواند هزینه های زیادی برای شهر، شهردار و شورا ایجاد کند.



شاکری با بیان اینکه شهرداری منطقه با قراردادن نیوجرسی مقابل نانوایی، فقط صف نان را تنظیم کرده و از تخلف جلوگیری نشده است، گفت: اکنون هم تخلف تبدیل به نوعی توافق شده و نانوایی همچنان فعال است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه ذی نفعان این نانوایی با سو استفاده از جانبازان و ایثارگران، نامه ای به امضای آنها تنظیم کرده اند، گفت: کسانی که زیر این نامه را امضا کردند در برابر این سوال قرار گرفتند که آیا به نانوایی نیاز دارند؟ آنها در جریان تخلف نبوده اند.



