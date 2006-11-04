جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي و تدوين سياست هاي كلي نظام تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه در خصوص پيشنهادهاي كميسيون اقتصادي كلان، بازرگاني و اداري مجمع در تعاريف انجام امور تصدي گري هاي حاكميت و امور مشاركتي مردم بحث شد و مورد ذيل به عنوان مقدمه اين سياستها به تصويب رسيد:

حكومت كه مجموعه اي از رهبري، قواي سه گانه ، نيروهاي مسلح و ساير سازمانها و نهادهاي حاكميتي مي باشد، مسئوليت هاي خود را به شيوه هاي زير انجام مي دهد:

1- تصدي و حاكميت به طور كامل و مستقل با استفاده از مشاورت و پشتيباني و كارشناسي مردمي.

2- تصدي همراه با مشاركت غيردولتي.

3- واگذاري انجام كار به مردم با حفظ اصل مسئوليت و پشتيباني.

همچنين مقرر شد در جلسه آتي مجمع مصاديق هر يك از روش هاي فوق تبيين و مشخص شود.

در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه همزمان با سيزدهم آبان مصادف با چهار واقعه انقلابي و تاريخي تشكيل شد، اعضاي مجمع وقايع مهم اين روز يعني سالروز تبعيد حضرت امام(ره)، قيام دانشجويان و دانش آموزان عليه رژيم ستم شاهي، تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيروز خط امام(ره) و روز دانش آموز و مبارزه با استكبار جهاني وقايع اين روز بزرگ، حاكي از روح استقلال خواهي رهبري نظام و ظلم ستيزي مردم مبارز ايران، به ويژه قشر تحصيلكرده دانشجو و دانش آموز عليه استكبار جهاني ارزيابي كردند.