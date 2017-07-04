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۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل به مهر خبر داد؛

کاهش داوطلبان کنکور اردبیل/تجربی رتبه نخست را از آن خود کرد

کاهش داوطلبان کنکور اردبیل/تجربی رتبه نخست را از آن خود کرد

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل گفت: بر اساس آمار اعلامی سازمان سنجش کشور، داوطلبان کنکور استان نسبت به سال گذشته با کاهش همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه بررسی وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان اردبیلی در کنکور سراسری سال ۹۶ به خبرنگار مهر گفت: در کنکور امسال هزار و ۸۱۹ دانش‌آموز اردبیلی در رشته ریاضی شرکت کردند.

وی تعداد ثبت‌نامی رشته تجربی را ۹ هزار و ۷۶۳ نفر برشمرد و گفت: در انسانی چهار هزار و ۴۹۰ نفر، در هنر ۵۷۰ نفر و در زبان هزار و ۶۹۳ نفر شرکت کننده داریم.

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش استان رشته تجربی بیشترین میزان شرکت کننده و تقریباً نیمی از مجموع داوطلبان را به خود اختصاص داده است.

ناصری با اذعان به اینکه تعداد کل ثبت‌نامی‌ها ۱۸ هزار و ۳۳۵ نفر است، اضافه کرد: این در حالی است که سال گذشته تعداد داوطلبان ۱۹ هزار و ۱۷۴ نفر بود.

وی تأکید کرد: کاهش داوطلبان کنکوری در سال جاری در وضعیتی است که در کل کشور تعداد داوطلبان ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با تأکید به اینکه تعداد داوطلبان کنکور بین ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر  همواره در نوسان است، احتمال علت کاهش داوطلبان را انصراف از کنکور، گرایش به علمی کاربردی و گرایش به رشته های دانشگاهی بدون کنکور برشمرد.

کد مطلب 4021508
محمد میرزایی ناطق

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