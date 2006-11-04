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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۱۵

صفار هرندي:

جشنواره تئاتر رضوي تعيين‌كننده شاخص تئاتر ديني است

جشنواره تئاتر رضوي تعيين‌كننده شاخص تئاتر ديني است

وزير ارشاد امروز در ديدار با اعضاء ستاد برگزاري چهارمين جشنواره تئاتر رضوي از اين جشنواره به عنوان تعيين‌كننده شاخص‌هاي تئاتر ديني در كشور ياد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت ارشاد اعلام كرد محمدحسين صفار هرندي در اين ديدار گفت: "با وجود همه مشكلات و موانعي كه در راه دينداري پيش مي­آيد همچنان دينداري در حال گسترش است."

وزير ارشاد افزود: "تاكنون چنانكه شايسته است به امام رضا (ع) پرداخته نشده و برگزاري جشنواره رضوي هم يك نمايش نيست، بلكه نقطه آغاز يك حركت جدي و موثر است. جشنواره تئاتر رضوي بايد به بهترين نحو برگزار و پايه­هاي آن محكم بنا گذاشته شود."

صفار هرندي خاطرنشان كرد: "تئاتر ديني بايد محور تئاتر كشور قرار بگيرد و بناي ما بر اين است كه تئاتر رونق بگيرد و دلالت به سمت و سوي رستگاري داشته باشد."

در پايان اين نشست، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به بودجه تئاتر و پيش‌بيني‌هايي كه در افزايش آن در ابتداي سال گذشته صورت گرفته بود، گفت: "ما حداكثر تلاش خودمان را براي تحقق هر چه بيشتر بودجه تئاتر كشور خواهيم كرد."
کد مطلب 402155

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