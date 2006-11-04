به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي وزارت ارشاد اعلام كرد محمدحسين صفار هرندي در اين ديدار گفت: "با وجود همه مشكلات و موانعي كه در راه دينداري پيش مي­آيد همچنان دينداري در حال گسترش است."



وزير ارشاد افزود: "تاكنون چنانكه شايسته است به امام رضا (ع) پرداخته نشده و برگزاري جشنواره رضوي هم يك نمايش نيست، بلكه نقطه آغاز يك حركت جدي و موثر است. جشنواره تئاتر رضوي بايد به بهترين نحو برگزار و پايه­هاي آن محكم بنا گذاشته شود."



صفار هرندي خاطرنشان كرد: "تئاتر ديني بايد محور تئاتر كشور قرار بگيرد و بناي ما بر اين است كه تئاتر رونق بگيرد و دلالت به سمت و سوي رستگاري داشته باشد."



در پايان اين نشست، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به بودجه تئاتر و پيش‌بيني‌هايي كه در افزايش آن در ابتداي سال گذشته صورت گرفته بود، گفت: "ما حداكثر تلاش خودمان را براي تحقق هر چه بيشتر بودجه تئاتر كشور خواهيم كرد."

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