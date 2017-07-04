به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شاکرمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان با اشاره به اینکه امروز ۷ سال است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا شکل گرفته و فعالیت می کند، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا احیاء مسئله پیشگیری است و خوشبختانه امروز هیچ سازمانی نیست که در آن واحد پیشگیری وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه «پیشگیری» هزینه نیست بلکه سرمایه اجتماعی است و می توان به وسیله آن جامعه را از آسیب های مختلف حفظ کرد، تصریح کرد: امروز اگر سرمایه گذارهای داخلی و خارجی متعدد وارد استان می شوند به دلیل کارها و اقداماتی است که در حوزه پیشگیری و در تامین امنیت شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یک موضوع فراقوه ای و فراسازمانی و بخشی است، افزود: همه باید در امر پیشگیری وارد شوند و علاوه بر قوای سه گانه، مردم و تشکل های مردمی نیز باید وارد این حوزه شوند و کار کنند.

شاکرمی با اشاره به اینکه امروز در کشورهای پیشرفته و مدرن به این نتیجه رسیده اند که «کیفر» در همه مسائل جوابگو نیست و در مواقعی نیز باید کارهای نرم افزاری و فرهنگی صورت گیرد، گفت: اقدامات حوزه پیشگیری منجر به کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش ورود پرونده های دعاوی به دستگاه قضا و ... شده است.

وی با بیان اینکه همه برنامه های حوزه پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان اجرایی شده است، تصریح کرد: به همین جهت عملکرد معاونت اجتماعی دادگستری لرستان از سوی دستگاه قضا مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه نهادهای دولتی و غیردولتی باید در حوزه پیشگیری پای کار بیایند و باید در این رابطه از متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسی بهره گرفته شود، افزود: «امر به معروف و نهی از منکر» از قدرت های نرم جمهوری اسلامی ایران است که می توان به وسیله آن جامعه را در برابر گسترش آسیب های اجتماعی ایمن کرد.