ارزش سهام گوگل کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایم، یک مشکل رایانه ای عجیب سبب شد قیمت سهام برخی از مهمترین شرکت های فناوری از جمله آمازون و گوگل به شدت کاهش یابد. به طوری که ارزش برخی از این شرکت ها میلیاردها دلار کاهش یافت.

از سوی دیگر برخی شرکت ها نیز با افزایش بی سابقه ارزش روبرو شدند

این مشکل سبب شد ارزش سهام آمازون با ۸۷ درصد و آلفابت (شرکت مادر گوگل) با ۸۶ درصد کاهش روبرو شوند.

این مشکل رایانه ای پس از آن اتفاق افتاد که تهیه کنندگان اطلاعات مالی به اشتباه اطلاعات آزمایشی بورس نزدک را قیمت های واقعی تلقی کردند. از سوی دیگر سهام ارزش سهام مایکروسافت ۸۰ درصد رشد کرد. به این ترتیب برای مدتی کوتاه ارزش شرکت مایکروسافت به هزار میلیارد دلار رسید!

البته قیمت واقعی سهام تغییری نکرد و هیچ معامله ای در این قیمت های غیرواقعی انجام نشد.