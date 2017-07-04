تکمیل ایستگاه های خط هفت مترو یک سال زمان می برد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تدوین برنامه پنج ساله در نیمه دوم سال ۹۲ تاکید کرد: در بودجه های سالانه انصافا شورای چهارم اهتمام جدی به توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو داشته اما در شهرداری اعتبارات سینوسی تحصیص یافته است.

وی ادامه داد؛ متاسفانه در شش ماهه دوم سال ۹۳ و شش ماهه اول سال ۹۴ کار کند پیشرفت کرد. اما با تمهیداتی که در سال گذشته اندیشیده شد کار اوج گرفت. اگر این وقفه یک ساله را نداشتیم الان عقب افتادگی ها نسبت به برنامه پنج ساله حادث نمی شد و طبق برنامه پیش می رفتیم.

سرخو تاکید کرد: علی رقم اینکه نتوانستیم به سطح برنامه برسیم می توانیم بگوییم بیش از دو برابر شورای سوم و قبل از آن نسبت به توسعه مترو اهتمام بوده است. توسعه مترو یعنی کاهش آلودگی هوا و ترافیک بخصوص خطوط شش و هفت دو خطی هستند که امیدواریم بزرگراه های اصلی شرقی ـ غربی مثل حکیم و همت و بزرگراه های شمالی ـ جنوبی مثل یادگار و چمران ترافیک کاهش پیدا کند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورا اضافه کرد:‌ اینکه پروژه ای را در خط هفت به بهره برداری برسانیم و یک ششم ایستگاه ها قابل بهره برداری باشد حکایت از این دارد که در برخی از ایستگاه ها تملک انجام نشده و اگر ماهی یک ایستگاه وارد مدار می شود تکمیل ایستگاه های این خط یعنی ۱۲ ایستگاه حدود یک سال زمان می برد.

وی به دیگر ایرادات خط هفت مترو اشاره کرد و گفت:‌ برخی از ایستگاه های بهره برداری شده به دلیل تلاقی خطوط موجود؛ از نظر تراز با قطاری که وارد می شود در خط هفت تطبیق دقیق ندارند. این ایرادات باید به سرعت اصلاح شوند و این خیلی کار دشواری نیست.

سرخو تاکید کرد: اگر خط پرند راه اندازی شود جدا از موضوع فرودگاه یکی از معضلات تهران یعنی هجوم خودروهای شخصی از شهرک های اقماری به تهران حل خواهد شد. حدود ۳۰ درصد تردد های شخصی مربوط به غیرساکنین شهر تهران است و این خط معضل جدی برای شهر تهران می تواند حل کند.

او در پایان گفت:‌نامگذاری خط هشت اشتباه است. بر اساس برنامه پنج ساله این خط هشت نیست و توسعه خط یک است که ادامه آن به شهر پرند می روند و خط هشت خط دیگری است.

شهرداری امنیت خط ۷ مترو را تضمین کند

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده برای جامعه پزشکی خواستار حل مدبرانه آن شد و گفت: تونل خط ۷ با ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی در نصب هواکش ها به مردم خدمات می دهد از این رو لازم است شهرداری امنیت این خط را تضمین کند.

رحمت اله حافظی با بیان مشکلاتی که برای جامعه پزشکی در سراسر کشور رخ داده است و تصمیمات اخیر وزارت بهداشت، تاکید کرد: ارادات ویژه ای به وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دارم ایشان فرد فرهیخته ای هستند اما اطرافیان ایشان تصمیماتی را اعمال می کنند که تهدید کننده است و به نظر می رسد که به منزله پوست خربزه باشد.

وی با بیان اینکه در انتهای دولت یازدهم هستیم و باید با تدبیر و درایت بیشتری با جامعه پزشکی برخورد شود، افزود: روز گذشته اقای وزیر مکتوب کردند که مشکل دستیاران پاتولوژی توسط تیمی متشکل از اساتید و بزرگان نظام سلامت با معاونین مرتبط وزارتخانه ظرف سه ماه بررسی و تصمیم گرفته شود این اقدام ایشان قابل تقدیر است، وارد فضای مذاکره شدن اقدام خوبی است و امیدواریم تصمیم نهائی مورد پذیرش جامعه پزشکی باشد.

حافظی همچنین گفت: موضوع دیگر تحمیل تعهد خارج از ضوابط به دستیاران یکی از گروه های پزشکی است، این دستور عطف به ماسبق نمی شود و انتظار داریم در مورد آن بازنگری کنند و نهایتا تعرفه ای که برای گروه رادیولوژی اعمال شد، اگر قرار است افزایش تعرفه نباشد عقل و تدبیر ایجاب می کند که افزایش، متوقف شود، حقوق مکتسبه ای ایجاد شده که کاهش تعرفه، تهدید حقوق مکتسبه است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین به مشکل بدهی شهرداری به بیمه های پایه و مکمل اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود کسر از حقوق پرسنل، سهم بیمه پرداخت نشده و وقفه در درمان بیمه شدگان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی که بیمه مکمل را پوشش می دهد ۵ میلیارد تومان مطالبه دارد که چند روزی است معرفی بیماران به مراکز درمانی را متوقف کرده، باید این مشکل توسط شهرداری برطرف شود.

وی همچنین درباره اظهار نظر دبیر شورایاری منطقه ۲۱ شهرداری تهران مبنی بر اینکه مجوز ساخت و ساز در محدوده ای از این منطقه تنها سه طبقه است، به شوخی گفت: پیشنهاد می کنم در این محدوده درخت کاشته شود تا به باغ تبدیل شود سپس مجوز ساخت ۱۵ طبقه صادر و مشکل حل شود.

شهرداری امنیت خط ۷ مترو را تضمین کند

حافظی در این جلسه بعد از گزارش معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن تشکر از تیم فنی مترو، اظهار کرد: در مترو بحث مدیریتی بسیاری جدی داریم و باید امنیت این خطوط و تامین امنیت جان مسافران را اقایان متعهد شوند در همین راستا در اصلاحیه بودجه بهمن ماه سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای سیگنالینگ خطوط یک و دو مترو مصوب شد ولی مدتی پیش شاهد تصادف در ایستگاه متروی طرشت بودیم.

وی ادامه داد: منابع برای این منظور تخصیص یافت، اما چرا این اتفاق رخ داد؟ روایت ها مختلف است عده ای می گوید ATP توسط راهبر مترو قطع شد ه و عده ای می گویند با وجود تصویب و تخصیص اعتبارات این خط ATP ندارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به گزارشی با عنوان" نگاهی جامع بر عملکرد خط هفت مترو تهران" که در ۲۱ خرداد ۹۶ تهیه شده است، تاکید کرد: در این گزارش لوگوی شهرداری تهران، شرکت مترو، مهندسان مشاور حمل و نقل ریلی بهرو تهران، بانک شهر، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت های سپاسد و فراب دیده می شود. در این گزارش درباره فاز دو خط ۷ متروی تهران که حدود ۵ کیلومتر است، نوشته شده طبق برنامه باید در موضوع پیشرفت تجهیزات ۶۰ درصد پیشرفت داشته باشند اما پیشرفت واقعی آن ۷ درصد است، همچنین از منظر مهندسی و تامین، طبق برنامه باید ۷۳ درصد پیشرفت داشته باشد اما پیشرفت واقعی ۹ درصد است.

حافظی ادامه داد: سیگنالینگ یکی از مهم ترین مسایل برای تامین ایمنی مسافران است. تجهیزات سیگنالینگ موقت بر اساس این گزارش ۴۱ دستگاه است در حالی که نمودار آقایان می گوید این تجهیزات ۵۵ درصد پیشرفت دارد. در این شرایط چگونه امنیت مسافران را تامین و تضمین می کنید تا حادثه طرشت تکرار نشود.

وی با بیان اینکه بایستی ۱۰۰ دستگاه آسانسور ۱۶ نفره در این خط باشد که هنوز آماری در این زمینه ارائه نکرده است، گفت: همچنین ۳۵۰ دستگاه پله برقی باید داشته باشیم در حالی که خط افتتاح شده ۳۲ دستگاه پله برقی در حال بهره برداری دارد، این خط باید ۱۷ پست RS استفاد شود که تنها ۵ پست فعال است. درباره پست برق فشار ضعیف LPS نیز از ۵۲ پستی که باید باشد تنها ۷ پست فعال است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به اینکه پیشرفت تجهیزات فاز اول باید ۱۰۰ درصد باشد که ۷۵ درصد است، افزود: موضوع نصب و راه اندازی، به جای ۱۰۰ درصد ۳۲ درصد پیشرفت دارد و در موضوع مهندسی و تامین نیز ۸۲ درصد است، میزان پیشرفت فیزیکی پله های فرار و دستگاه های هواساز و خروجی های اضطراری در بسیاری از ایستگاه های غیرفعال این خط صفر است؛ همچنین بحث هواکش های میانی تونل ها نیز اهمیت دارد چرا که در فاز یک باید ۸۷ درصد پیشرفت ایجاد شده باشد، اما پیشرفت هواکش ها ۱۴ درصد است. در چنین تونلی که عمیق ترین و حساس ترین تونل متروی تهران است با ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی در نصب هواکش ها می خواهید به مردم خدمت ارائه کنید.

وی گفت: اگرشهرداری برای اتمام ۱۰۰ درصدی پروژه و تامین مسایل امنیتی پول ندارد، خط افتتاح نکند و مردم را به تونل نفرستد با چنین ظرفیت و فضایی این خط به بهره برداری رسیده است. آقایان امنیت این خط را تضمین کنند تا شهروندان با اطمینان خاطر از این خطوط استفاده کنند.

هابیل درویشی نیز در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در این دوره با کمک شورای شهر ۱۰۰ کیلومتر مترو ساخته شد، گفت: در هیچ کجای دنیا شهری پیدا نمی‌کنید که بیشتر از ۱۰ الی ۱۲ کیلومتر مترو در سال ساخته شود.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ میلیون یورو معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول لازم است تا واگن‌های مورد نیاز مترو خریداری شود، تصریح کرد: خوشبختانه خط ۷ مترو برای شهر تهران برکاتی داشت به گونه‌ای که از خیابان بریانک تا ۱۷ شهریور که خاک بسیار سستی دارد تحکیم شده است.

اسماعیل دوستی نیز با بیان اینکه باید جلسه دیگری برای بررسی وضعیت خط ۷ مترو برگزار شود گفت: در حال حاضر دقایق پایانی جلسه را می‌گذرانیم که بسیاری از سوالات و پاسخ‌ها مانده است و باید جلسه دیگری با حضور رسانه‌ها برگزار شود تا به تمام شبهات خط ۷ مترو پاسخ داده شود.

وی افزود: جدای از این مسئله پیمانکارها نیز از نحوه پرداخت‌ها گلایه دارند که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل نیز با بیان اینکه ساخت خط ۷ مترو یک کار ارزشمند و بزرگ است، گفت: دو دستگاه TBM از دو طرف تونل خط ۷ را حفر کردند و باید اذعان شود در توسعه مترو قالیباف نقش بی بدیلی داشته است.

وی با بیان اینکه ما به دنبال مچ گیری نیستیم، گفت: ۴۰ درصد منابع شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی گذاشته شده است و این نشان دهنده حمایت ویژه از این خط مترو است.

در پایان جلسه با جمع بندی انجام شده مقرر شد در جلسه سه شنبه هفته آتی بار دیگر موضوع خط ۷ مترو و حواشی آن بررسی شود.