تخلیه انواع کالاهای غیرنفتی در بندرامیراباد ۹۷ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خدمتگزار گفت: در ماه گذشته ۱۳۲ هزار و ۶۵۷ تن انواع کالای غیر نفتی در بندر امیرآباد تخلیه شد که در مقایسه با ۶۷ هزار و ۲۴۵ تن خرداد ماه سال ۹۵، رشد ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد.

خدمتگزار با بیان اینکه در خرداد ماه امسال تخلیه انواع غلات در بندرامیرآباد رشد چشمگیری داشته است افزود در همین مدت ، تخلیه ذرت با ۲۲۸ درصد رشد از ۱۶ هزار و ۶۱۸ تن در خرداد پارسال به ۵۴ هزار و ۴۸۹ تن و نیز جو با ۱۳۷ در صد افزایش به مقدار ۴۶ هزار و ۱۴۴ تن رسیده است.

وی همچنین گفت تخلیه محصولات کشاورزی، دامی و احشام در ماه گذشته به میزان ۱۳ هزار و ۵۲۷ تن بوده که در مقایسه با هزار و ۳۹۶ تن مدت مشابه سال گذشته، ۸۶۹ درصد رشد داشته است.

مدیر بندرامیرآباد با اشاره به اینکه کالاهای غیرنفتی دیگری نیز با رشد ۱۰۰ درصدی از قبیل سویا، چوب و تخته در بندر امیرآباد تخلیه شده است اظهار داشت مواد نفتی و روغن نباتی وحیوانی بخش دیگری از کالاهایی هستند که خرداد سال جاری در بندر امیرآباد تخلیه شده است.