مرحله میدانی کنفرانس مقابله با ریزگردها در آران وبیدگل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شفیعی عصر سه شنبه در حاشیه کنفرانس بین المللی مقابله با ریزگرد و گرد و غبار که به صورت میدانی در آران و بیدگل برگزار شد، اظهار داشت: این همایش به صورت تئوری در روز ۱۲ تیرماه جاری در تهران برگزار شد و بازدید میدانی آن امروز ۱۳ تیرماه در آران و بیدگل انجام شد.

وی اظهار کرد: در این بازدید نمایندگان و وزرای محیط زیست و بیابان ۵۰ کشور آروپایی و اسیایی و آفریقایی از آخرین دستاوردهای آران و بیدگل در مقابله با پدیده ریزگردها بازدید کردند.

وی عملکرد موفق شهرستان آران و بیدگل در مدت ۵۰ سال در مقابله با پدیده ریزگردها و کنترل حرکت ماسه های روان به عنوان ویترین مقابله با بیابان و عملیات نهال کاری در کشور را دلیل انتخاب برای بازدید میدانی این همایش بین المللی بیان کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل تاکید کرد: گروهی از مهمانان خارجی نیز برای کارشناسی و بازدید از وضع ریزگردها به اهواز سفر می کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ و غره داغ و همچنین تامین امنیت برای ساکنان منطقه و همچنین اجرای طرح های بزرگ کشاورزی در کنار طرح های مقابله ای با بیابان زایی، شش درصد از جنگل های دست کاشت کشور و ۴۰ درصد از جنگل های دست کاشت استان اصفهان به عنوان یک استان بیابانی را در اختیار دارد.

شفیعی گفت: آران و بیدگل با فعالیت های خود توانسته تا ۹۰ درصد از بروز گرد و غبار به داخل شهر و روستاهای خود جلوگیری کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان هم در این نشست گفت: آران و بیدگل ویترین فعالیت های بیابان زدایی در کشور است.

وی اظهار داشت: از مجموع ۳۰۰ هزار هکتار سطح جنگل کاری دست کاشت استان اصفهان که برای مقابله با فرسایش خاک ایجاد شده است آران و بیدگل ۱۲۰ هزار آن را در اختیار دارد.

محمد حسین شاملی تصریح کرد: این شهرستان به واسطه طرح های موفق بیابان زدایی در سطح کشور همواره میزبان وزرا و نمایندگان کشورهای مواجه با پدیده ریزگردها در دنیاست.