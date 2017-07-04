دستگیری عوامل حادثه بیمارستان علیمرادیان نهاوند

به گزارش خبرنگر مهر، سرهنگ منصور ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساعت یک بامداد امروز سه‌شنبه عده‌ای بی‌محابا و با جسارت و گستاخی تمام با انواع سلاح‌های سرد به داخل اورژانس بیمارستان علیمرادیان نهاوند حمله‌ور شدند و با ایجاد رعب و وحشت، بی‌نظمی و سلب آسایش بیماران باعث اختلال و مزاحمت برای کارکنان و همراهان بیماران در این بیمارستان شدند.

ملکی گفت: اصل حادثه شب گذشته هنگام درگیری بین افراد دو طایفه از دو روستای بخش مرکزی نهاوند رخ می‌دهد که مجروحان این حادثه را به بیمارستان می‌برند و در شرایطی که پزشکان و پرستاران در حال مداوای مجروحان هستند طرفین دعوا با گرز، چوب و سلاح سرد به داخل اورژانس حمله می‌کنند و درگیری خود را در محل اورژانس ادامه می‌دهند.

فرمانده انتظامی نهاوند افزود: با ورود پلیس ۱۱۰ عوامل درگیری شناسایی و دستگیر می‌شوند که با تشکیل پرونده و حکم قضایی متهمین به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی تأکید کرد: باکسانی که به هر نحوی باعث ایجاد مزاحمت و درگیری با کادر پزشکی بیمارستان و اورژانس و شهروندان شوند به‌شدت برخورد می‌کنیم و در این راستا در مقابل منافع و حقوق مردم با هیچ‌کس مماشات نمی‌کنیم.