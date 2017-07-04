۲۰۰پروژه صنعتی نیمه تمام استان مرکزی در انتظار اعطای تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ۵۴۲ واحد صنعتی کوچک و متوسط و ۸۷ واحد صنعتی بزرگ در استان مرکزی تقاضای پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی تجهیزات خود را دارند که در صورت تامین آن، اشتغالزایی قابل توجهی در استان محقق می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه سامانه بهین یاب این سازمان از ۲۸ خرداد ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۲۰ واحد صنعتی درخواست های خود را در این سامانه ثبت کرده اند، افزود: بانک مرکزی بانک های عامل را موظف به پرداخت تسهیلات به صنایع کرده اما متاسفانه بانک های استانی در این رابطه همکاری نمی کنند.

حاجی پور در رابطه با اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی نیز بیان کرد: در این رابطه ۹ هزار واحد صنفی در استان شناسایی شده که با پرداخت سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به آنها، پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: سال گذشته بیش از هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و ۶۶ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در استان مرکزی پرداخت شد.

مهدی میراشرفی، مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار داشت: طی سه ماه ابتدای سال جاری ۲۵۵ میلیون دلار محصولات استان مرکزی به کشورهای خارجی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان ساخت: طی همین مدت، واردات استان مرکزی یکصد میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته و البته بیشتر این اقدام وارداتی مواد اولیه و تجهیزات تولید هستند.