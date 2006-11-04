به گزارش خبرنگار "مهر"، پديده انقلاب اسلامي در ايران از زواياي گوناگون قابل توجه و بررسي است. تاكنون در مورد عوامل شكل گيري ، روند و پيامدهاي انقلاب اسلامي كتابها و آثار متعددي تهيه و توليد شده است.با نگاهي به تاريخ معاصر ايران و حوادث منجر به انقلاب 57 متوجه مي شويم كه برخي از مقاطع تاريخي جايگاه ويژه اي در اين روند دارند. به نحوي كه در تقويم تاريخي ما نيز مثبت شده اند. از جمله اين مقاطع تاريخي روز سيزده آبان است.

روز 13 آبان يادآور خاطرات تلخ و شيريني در تاريخ انقلاب اسلامي است. سه اتفاق مهم در اين روز در سالهاي مختلف جالب توجه است. يكي 13 آبان 1343 كه تاريخ تبعيد امام خميني به تركيه است. دوم سركوب تظاهرات دانش آموزان و دانشگاهيان توسط رژيم پهلوي در 13 آبان 1357 و ديگري نيز بعد از انقلاب در 13 آبان 1358 اتفاق افتاد كه تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام بود.

تبعيد امام خميني(ره) نتيجه اقداماتي بود كه امام در سال گذشته عليه رژيم انجام داده بود. از جمله اعتراض سراسري به انقلاب سفيد، مخالفت با لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه در نهايت موجب عقب نشيني شاه شد و نهايتا سخنراني معروف 13 خرداد 42 كه منجر به دستگيري امام و قيام 15 خرداد شد.

هر چند كه امام بعد از چند ماه زنداني شدن آزاد شدند اما همواره در منزل خود در شهر قم تحت نظارت بودند تا اينكه بعد از ترور حسن علي منصور نخست وزير وقت و ايجاد يك جو سركوب در جامعه، بودن امام در ايران توسط رژيم قابل تحمل نبود بنابراين رژيم اقدام به تبعيد ايشان به تركيه گرفت كه خود اين امر سرآغاز فصل جديدي در انقلاب اسلامي است.

دانش آموزان و مخصوصا دانشجويان و تشكلهاي دانشجوي همواره نقش مهم و چشمگيري در پيروزي انقلاب داشته اند. به همين خاطر در اين راه نيز هزينه هاي فراواني را متحمل شده اند. اصولا دانشگاه از بدو تاسيس در ايران پايگاهي براي مبارزات سياسي و اجتماعي بوده است. از جمله مقاطع مهم در تاريخ انقلاب 13 آبان 1357 و تظاهرات دانش آموزان و دانشجويان عليه رژيم پهلوي است كه در جاي خود نقطه اتصال حوادث بعدي منجر به انقلاب مي باشد. اما در 13 آبان 1358 يعني در دوران حاكميت نيروهاي انقلاب نقطه عطفي ديگر در تاريخ ايران توسط دانشجويان خلق شده، كه مباحث متعددي را نيز دامن زده است.

اين حادثه به خاطر شرايط زماني آن كه بعد از تشكيل دولت موقت و عليه دولت آمريكا صورت گرفت، موافقان و مخالفان بسياري دارد. اما چند نكته در مورد اين واقعه قابل بررسي است.

يكي اينكه اين اقدام دانشجويان پيرو خط امام در تسخير سفارت آمريكا، بهانه را از دست نيروهاي چپ گرا خارج كرد كه مدعي بودند آنها در خط اول مبارزه با امپرياليسم جهاني به رهبر آمريكا هستند. حتي بسياري از سران انقلاب را به سازش در اين زمينه متهم مي كردند. دوم اينكه اين اقدام توسط امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب مورد تاييد قرار گرفته و از آن به عنوان انقلاب دوم ياد كردند.

ديگر اينكه در روابط ايران با آمريكا نقطه عطفي به حساب مي آيد چرا كه نيروهاي انقلابي به خاطر كودتاي 28 مرداد و حمايتهاي آمريكا از شاه حتي بعد از سقوط نظام پهلوي ناراحت بودند.

به هر حال چنين پيشينه اي از روابط تاريخي همچنان تبعات خود را در روابط ايران و آمريكا بروز مي دهد.13 آبان روزي به ياد ماندني در تاريخ معاصر ايران است چرا كه حوادث صورت گرفته در اين روز هر كدام نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي است.