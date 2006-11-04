مراسم معارفه سرپرست فدراسيون وزنه برداري فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراين مراسم كه ساعت 11صبح فردا درمحل دفترمهندس علي آبادي وبا حضورجمعي ازمعاونان سازمان برگزارخواهد شد ، بهرام افشارزاده حكم سرپرستي خود را از رئيس سازمان تربيت بدني دريافت خواهد كرد.



وي جايگزين علي مرادي رئيس پيشين فدراسيون وزنه برداري شد كه درپي دوپينگ 9 تن از اعضاي تيم ملي وزنه برداري و محروميت دوساله كشورمان ازحضور درميادين بين المللي از اين سمت بركنارشد .



افشارزاده پيش از اين مسئوليت هايي چون دبيركل كميته ملي المپيك ومديركل روابط بين الملل سازمان تربيت بدني را برعهده داشته است .