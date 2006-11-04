به گزارش خبرنگارمهر، دراين مراسم كه ساعت 11صبح فردا درمحل دفترمهندس علي آبادي وبا حضورجمعي ازمعاونان سازمان برگزارخواهد شد ، بهرام افشارزاده حكم سرپرستي خود را از رئيس سازمان تربيت بدني دريافت خواهد كرد.
وي جايگزين علي مرادي رئيس پيشين فدراسيون وزنه برداري شد كه درپي دوپينگ 9 تن از اعضاي تيم ملي وزنه برداري و محروميت دوساله كشورمان ازحضور درميادين بين المللي از اين سمت بركنارشد .
افشارزاده پيش از اين مسئوليت هايي چون دبيركل كميته ملي المپيك ومديركل روابط بين الملل سازمان تربيت بدني را برعهده داشته است .
با حضور رئيس سازمان تربيت بدني؛
مراسم معارفه سرپرست فدراسيون وزنه برداري فردا برگزار مي شود
مراسم معارفه سرپرست جديد فدراسيون وزنه برداري فردا با حضور مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني برگزار خواهد شد .
به گزارش خبرنگارمهر، دراين مراسم كه ساعت 11صبح فردا درمحل دفترمهندس علي آبادي وبا حضورجمعي ازمعاونان سازمان برگزارخواهد شد ، بهرام افشارزاده حكم سرپرستي خود را از رئيس سازمان تربيت بدني دريافت خواهد كرد.
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