به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعد از بازی پرسپولیس با امیدهایش گفت: این اولین بازی ما بود. مسابقه همیشه بهترین تمرین است و بازیکنان بیشتر یاد می گیرند.

وی افزود: خوشحالم بازیکنان جوان معیارهایی که می خواستیم را داشتند. از بازیکنان جدید و جوان هم مثل گادوین منشا و سیامک نعمتی کاملا راضی هستم و آنها به خوبی بازی کردند. پرسپولیس این فصل ۲۳-۲۴ بازیکن دارد و نیمکت خوبی در این فصل داریم.

برانکو در خصوص تغییر زمان قرعه کشی لیگ برتر فوتبال و اعتراض برخی مربیان به برگزاری دیرهنگام قرعه کشی، گفت: حق با مربیان است. باید از یک ماه پیش قرعه کشی انجام می شد.

سرمربی پرسپولیس درباره غیبت مهدی طارمی در تمرین امروز، گفت: این سئوال را باید از ترکاشوند و طارمی بپرسید. من در جریان نیستم. می فهمم که طارمی می خواهد از پرسپولیس برود ولی حیف است او برود. طارمی دو سال آقای گل لیگ بوده است. نمی توانم بگویم چه اتفاقی افتاده است چون در جریان نیستم.

برانکو درباره اینکه اگر طارمی بخواهد همانند سال گذشته در دقیقه ۹۰ پشیمان شود و به پرسپولیس برگردد، گفت: در این صورت او خودش بیشتر از همه ضرر می کند. طارمی بازیکن ماست. اجازه باشگاه را برای مذاکره داشته است ولی جام جهانی در پیش است. در این شرایط هر تمرینی که از دست بدهد، ضرر است و او بیشتر از همه ضرر می کند.

وی در خصوص اینکه دل طارمی با پرسپولیس نیست و آیا در صورت ماندن او برای تیم خوب است؟ گفت: هرکس دنبال بهبود شرایط خودش است. نباید از طارمی ناراحت باشیم. ببینید در دنیا چه اتفاقاتی در نقل و انتقالات رخ می دهد. اینها مسائلی است که پیش می آِید. اگر طارمی بخواهد بماند خودش تصمیم می گیرد بماند مثل بیرانوند.

سرمربی پرسپولیس درباره احتمال جدایی طارمی و جذب مهاجم دیگر گفت: جای طارمی را با منشا پر کرده ایم. اگر ببینیم در بازار بازیکن خوبی باشد، می گیرم. اگر طارمی هم بماند دیگر لیست ما جا ندارد.

برانکو درباره برنامه ریزی پرسپولیس و سه بازی فشرده قبل از دیدار با الاهلی عربستان گفت: مهمترین مسئله ما این است که تا بازی با الاهلی کاملا آماده باشیم. تا آن موقع ۵ بازی می کنیم. انتظار داریم همه تا آن موقع آماده باشند.

وی در خصوص خودداری باشگاه پرسپولیس از دادن صادق محرمی به تیم امید تصریح کرد: محرمی با ما به اوکراین می آید.

سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت بشار رسن گفت: این سئوال برای من نیست.

برانکو در خصوص اینکه آیا حضور بشار رسن قطعی نیست که به این شکل به سئوال فوق پاسخ داده است؟ گفت: همانطور که گفتم پاسخ این سئوال برای من نیست.