العبادی: تحرکات ضد حشد شعبی اکاذیب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: هر درخواستی برای جنگ با داعش خارج از مرزهای عراق مغایر با قانون اساسی است.

وی افزود: ما موفق به شکست طرح های داعش شدیم و ثابت کردیم که ساکنان موصل با ما هستند و نه با تروریسم. همه تصمیمات میدانی در جنگ موصل تماما عراقی است.

العبادی تاکید کرد: همه آنچه درباره انحلال الحشد الشعبی یا تضعیف آن انجام می شود، صرف اکاذیب و اقدام سرویس اطلاعاتی بین المللی است.

وی از جامعه بین المللی برای مشارکت در بازسازی آنچه داعش ویران کرده است، دعوت به عمل آورد.

العبادی به مصوبات کابینه درباره تشویق تولید ملی عراق نیز اشاره کرد.

نخست وزیر عراق گفت: ما مخالفت خود را با برگزاری هر نشست سیاسی در خارج از عراق به سرپرستی سرویس های جاسوسی خارجی اعلام کرده ایم.