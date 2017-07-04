به گزارش خبرنگار مهر، عطاء الدین قاسمی شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، موضوع اوقات فراغت جوانان را از جمله مسائل مهم روز برشمرد.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان برای گذراندن اوقات فراغت خود برنامه‌ای ندارند لذا ضروری است تا دستگاه‌ها برای این منظور با کمک یکدیگر برنامه‌های جامعی را ارائه نمایند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم، افزود: با توجه به تهاجم فرهنگی که دشمن انجام می‌دهد برنامه‌ریزی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اهمیت بسیار دارد.

وی تصریح کرد: در طی جلساتی که با دستگاه‌ها در فروردین‌ماه سال جاری برگزار کردیم بسیاری از آنها برنامه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.

قاسمی گفت: انتظار است تا همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند تا بتوان نسبت به این موضوع از ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره گرفت.

وی به استفاده محرومین از برنامه‌های اوقات فراغت دستگاه‌ها اشاره کرد و افزود: امیدواریم هیچ دستگاهی فردی را به دلایل مالی از برنامه‌های اوغات فراغت محروم نکند.